Commerces et services

Assurance entrepreneur en Suisse

Les travailleurs indépendants et les membres de leur famille qui travaillent pour l'entreprise sans rémunération ne sont pas assurés contre les accidents et les maladies professionnelles. L'assurance de l'employeur couvre les maladies professionnelles et les accidents sur le lieu de travail et pendant les loisirs. L'assurance des entrepreneurs offre de nombreux avantages et un large éventail de prestations en espèces.





Protection contre les accidents avec l'assurance de l'entrepreneur



Les indépendants ne sont pas assurés contre les accidents et les maladies professionnelles, mais beaucoup de choses peuvent arriver en trente ans d'activité. Selon les statistiques, tous les indépendants sont absents de l'entreprise pendant plus de 30 jours en raison d'un accident. Cette situation peut également se reproduire plusieurs fois. Un travailleur indépendant sur dix recevra tôt ou tard une pension d'invalidité.

Une personne sur cent meurt des suites d'un accident.

L'assurance patronale protège les travailleurs indépendants contre les accidents du travail et pendant leur temps libre ainsi que contre les maladies professionnelles.



L'assurance des entrepreneurs offre de nombreux avantages. La Suva paie directement et sans délai l'intégralité du coût du traitement et verse une indemnité journalière ou une pension à la personne lésée. Ces prestations en espèces garantissent le niveau de revenu antérieur ou permettent, par exemple, d'embaucher une personne pour exploiter l'entreprise entre-temps.

Les avantages de l'assurance entreprise en détail Couverture complète L'assurance des entreprises de la Suva offre généralement une couverture plus complète que celle des assureurs privés et des assureurs maladie.

L'assurance des entreprises ne prévoit pas de franchise annuelle ni de pourcentage pour les frais de traitement de la personne assurée.

Couverture d'assurance ininterrompue L'indemnité journalière est versée jusqu'au rétablissement complet de la capacité de travail de la personne assurée, jusqu'au début du service de la rente d'invalidité ou jusqu'à son décès.

Pensions équitables Les pensions sont ajustées périodiquement au coût de la vie.

Couverture illimitée Aucune limite de temps pour assumer les coûts causés par les rechutes et séquelles retardées, même si la personne n'est plus couverte par l'assurance de l'entrepreneur.

Assistance téléphonique 24 heures sur 24 en cas d'accident en Suisse ou à l'étranger.

Pas de formalités administratives Les frais de traitement sont payés directement par la compagnie et l'indemnité journalière est versée immédiatement.

Service rapide En cas d'accident, la notification en ligne peut être faite rapidement et facilement. La couverture en cas de maladie ? Soins ambulatoires et hospitaliers dispensés par des médecins, dentistes et chiropraticiens, y compris les médicaments, examens et analyses qu'ils prescrivent.

Aides pour compenser les déficiences physiques et fonctionnelles (p. ex. aides à la marche).

Frais de sauvetage et de récupération, frais de voyage et de transport nécessaires pour des raisons médicales.

Dans les pays de l'UE/AELE et dans un nombre limité d'autres pays, les frais de traitement sont couverts par des accords spéciaux ; dans le reste du monde, le montant maximal est deux fois plus élevé que les frais qui auraient été engagés en Suisse pour le même traitement.

Les frais d'inhumation peuvent représenter jusqu'à sept fois le revenu journalier assuré maximal.

Pension d'invalidité : 80 pour cent du gain assuré en cas d'invalidité totale, à réduire proportionnellement en cas d'invalidité partielle. La prestation (pension complémentaire), ajoutée aux rentes AVS/AI, ne peut dépasser 90% du gain assuré. La pension d'invalidité peut être réduite à l'âge de la retraite. La réduction dépend de l'âge au moment de l'accident et du degré d'invalidité. En cas d'accident survenu après l'âge de la retraite, la personne assurée n'a plus droit à une rente d'invalidité.

Indemnité de départ Indemnité forfaitaire unique pouvant atteindre le salaire assuré maximum.

Allocation d'invalidité Indemnité versée si la personne lésée a constamment besoin de l'aide d'une autre personne pour effectuer ses activités quotidiennes normales. Le montant varie entre deux et six fois le salaire assuré maximal. Rente de survivant 40 % au conjoint veuf.

15 pour cent à chaque orphelin d'un parent.

25 % à chaque orphelin des deux parents.

Pas plus de 70 % pour l'ensemble des survivants.

Pas plus de 90 % du gain assuré en cas de combinaison avec des rentes AVS/AI (rentes complémentaires). Sites internet que je vous conseille de découvrir : http://assurances.ch/entreprises/ https://www.vaudoise.ch/fr/entreprise https://www.assurance-info.ch/quelles-assurances-sont-obligatoires-pour-une-entreprise-en-suisse/

Les indépendants ne sont pas assurés contre les accidents et les maladies professionnelles, mais beaucoup de choses peuvent arriver en trente ans d'activité. Selon les statistiques, tous les indépendants sont absents de l'entreprise pendant plus de 30 jours en raison d'un accident. Cette situation peut également se reproduire plusieurs fois.L'assurance patronale protège les travailleurs indépendants contre les accidents du travail et pendant leur temps libre ainsi que contre les maladies professionnelles.L'assurance des entrepreneurs offre de nombreux avantages. La Suva paie directement et sans délai l'intégralité du coût du traitement et verse une indemnité journalière ou une pension à la personne lésée. Ces prestations en espèces garantissent le niveau de revenu antérieur ou permettent, par exemple, d'embaucher une personne pour exploiter l'entreprise entre-temps.Sites internet que je vous conseille de découvrir :

Sandrine Brillant

Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League