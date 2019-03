Assurance entreprise

Quels sont les outils pour protéger l'entreprise et ses chiffres clés ?

En vérité, ce sont les gens qui font le succès de l'entreprise, grands ou petits, leur expérience, leurs connaissances et leur dévouement à leur rôle. Certaines personnes peuvent être ou devenir au fil du temps "irremplaçables", au point de mériter la définition de chiffres clés ou, en anglais, "Key men".Un tissu économique comme celui de l'Italie, caractérisé par la prédominance des petites entreprises, présente encore plus de cas de réalités entrepreneuriales dépendantes de leurs propres hommes clés.Pensons à combien d'entreprises sont nées et naissent encore, de l'idée et de la passion d'un homme ou d'une femme de talent et que, PME, elles souffrent davantage des effets de la disparition de ces personnes de talent ou de leur incapacité à se consacrer aux affaires.Une entreprise structurée et préparée du point de vue de la gestion du personnel sait certainement qu'afin d'assurer la continuité des affaires, il est important de préparer des programmes de développement de la gestion pour s'assurer que leur organisation a un degré de dépendance vis-à-vis des chiffres clés qui ne compromet pas l'avenir en l'absence de l'un d'eux. Il s'agit d'assurer la circulation des savoir-faire, de développer les compétences et la créativité. Parallèlement à ces programmes, il est important d'avoir des mesures qui fournissent des ressources économiques importantes et immédiates pour faire face à la disparition soudaine de ces personnes.En plus de l'entreprise, la protection des rôles critiques de l'entreprise est aussi un geste de responsabilité envers la société : si l'on pense aux emplois que l'entreprise a créés, donc, les protéger à l'avenir signifie aussi sauvegarder celui des employés et des familles qui se soutiennent par leur intermédiaire.Le marché fournit certains outils, généralement des polices d'assurance vie qui protègent des événements imprévus les plus graves grâce à des solutions de valeur différente qui permettent à votre entreprise de compenser la période d'absence de l'un des chiffres clés sans subir de chocs économiques graves.Voyons comment ils peuvent être utiles aux diverses réalités commerciales et ce qui distingue ces polices de l'assurance vie qui sont offertes aux particuliers.Une police d'assurance vie adaptée à la protection d'un homme clé doit protéger au moins en cas de décès de la personne ayant un rôle central dans l'entreprise et fournir des liquidités pour faire face aux conséquences (par exemple, paiements dus en cas de baisse du chiffre d'affaires) et se couvrir (recherche de remplacements, conseils ou autres). Elle doit donc garantir des sommes élevées qui, dans les situations les plus importantes, peuvent s'élever à des millions d'euros.Ce n'est pas seulement la mort qui empêche un gestionnaire ou un entrepreneur de jouer son rôle. En cas d'invalidité l'empêchant d'exercer sa profession, en raison d'un accident ou d'une maladie, vous seriez toujours dans une situation d'urgence. C'est pourquoi la garantie invalidité permanente totale est aussi importante que la garantie décès pour la protection de l'entreprise.Quelles entreprises peuvent bénéficier de ces solutions ? Compte tenu de ce qui précède, la plupart d'entre eux. On pourrait penser que les petites entreprises ne sont pas sur la liste, mais en réalité, pour ces réalités, l'assurance peut être encore plus utile pour s'assurer que la mission d'entreprise identifiée au moment de la constitution se réalise sans interruption, même en cas de décès prématuré de l'un des associés.Il est en effet extrêmement souhaitable d'assurer une protection croisée des actions par le biais de plusieurs polices d'assurance sur la vie de chacun des associés pour des montants égaux à la valeur de l'action. Cela permettrait aux membres restants de racheter la part des héritiers, dans le cas très fréquent où ils n'étaient pas intéressés à participer à la gestion de l'entreprise, et de protéger, par conséquent, la valeur de l'entreprise et l'approche stratégique partagée par les premiers membres.Quelles sont les caractéristiques des polices d'assurance vie créées pour les entreprises ?En plus d'assurer un capital important, elles permettent de distinguer entre les deux figures contractuelles de l'assuré - c'est-à-dire la société qui fixe le contrat, paie la prime et peut être désignée bénéficiaire du contrat - et l'assuré - c'est-à-dire le gestionnaire, le titulaire, le partenaire dont le décès prématuré est à craindre.Ils permettent également de ne pas s'engager pour une durée déterminée, mais ils sont renouvelés d'année en année, s'adaptant ainsi au calendrier de planification des dépenses de l'entreprise et à la rotation du personnel.Dans le cas de Assurances.ch une solution conçue spécifiquement pour le monde des affaires, la couverture peut être étendue jusqu'à 10 millions d'euros et peut être assurée pour des chiffres clés de différents types, de la propriété aux dirigeants, jusqu'aux partenaires ou autres personnes qui s'estiment importantes pour la vie de la société et le contrat peut être renouvelé d'année en année, sans contrainte de durée pour la société. Nouvelle protection protège l'entreprise en cas de décès ou d'invalidité permanente totale à la suite d'un accident ou d'une maladie.Une autre solution valable qui limite la protection aux accidents, mais étend l'indemnisation en cas d'événements moins graves, peut être de souscrire une police d'accident pour les personnes clés qui, surtout dans le cas des petites entreprises et des professionnels, aide à combler le manque à gagner et accélérer la récupération, grâce au remboursement des frais médicaux des accidents qui facilite l'accès aux établissements privés.