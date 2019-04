Assurance instrument de musique

Comment assurer son instrument de musique ?

En considération de la spécificité de l'objet et grâce aux conseils spécialisés de la Compagnie, la tâche sera confiée, en accord avec l'assuré, au restaurateur le plus qualifié pour réaliser l'intervention.

Les points forts de la police INSTRUMENTS MUSICAUX sont la formule Tous Risques, l'estimation acceptée et la dépréciation.La garantie Tous Risques est la formule de couverture la plus large disponible sur le marché car elle couvre tous les risques possibles, à l'exception de ceux expressément exclus dans le texte du contrat.En outre, pour les instruments d'une valeur et d'une valeur particulières et sur la base d'une évaluation par l'équipe technique, il est possible d'appliquer au contrat les garanties particulières de l'estimation et de l'amortissement acceptés.L'utilisation de la procédure de devis acceptée accélère considérablement le temps en cas de sinistre et évite des rétractations fastidieuses avec le Client, car la convention d'indemnisation intervient en amont.Si vous possédez un instrument de musique de qualité et décidez de l'assurer, vous pouvez suivre deux voies différentes. Par exemple, s'il s'agit d'une guitare électrique de haute qualité, dont la valeur est particulièrement élevée parce qu'il s'agit d'une pièce de collection appartenant à une célèbre rock star, ou parce qu'il s'agit d'un produit original fait de matériaux spéciaux, le propriétaire peut choisir de la protéger par une assurance accident ou habitation. Si l'article est endommagé ou volé, vous pouvez recevoir une indemnisation basée sur les limites définies dans le contrat avec l'entreprise. Généralement, ceux qui possèdent un instrument de musique de valeur moyenne, utilisé à des fins d'amateur, seront orientés vers des solutions d'assurance qui appartiennent aux catégories de polices pour la protection de l'environnement domestique.Il est bon de savoir, cependant, qu'il existe d'autres formes d'assurance plus spécifiques, conçues spécifiquement pour ceux qui jouent dans les orchestres et qui font de la musique (surtout classique et symphonique) son travail quotidien. Dans ce cas, un violon, une trompette ou un piano devient un véritable instrument de travail qui peut être couvert par une assurance. Il en va de même pour ceux qui utilisent des instruments et appareils électriques (tels que les mélangeurs, les haut-parleurs et les logiciels musicaux) qui, en raison de leur valeur commerciale élevée, nécessitent une protection spéciale contre tout risque.Si tous les instruments à assurer ont été estimés par un expert en instruments de musique et sont acceptables pour la Compagnie, la valeur estimée et par conséquent rapportée dans la police est réputée acceptée par les parties et ne sera pas remise en question.En cas de sinistre, si le dommage est partiel, la valeur de toute dépréciation subie par l'instrument du fait du dommage, après restauration, sera évaluée dans le calcul de l'indemnité.En savoir plus : http://assurances.ch/particuliers/bien-et-patrimoine/instruments-de-musique/