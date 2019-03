Bonne assurance maladie en Suisse

La POLICE D'ENTREPRISE MALADIE est l'assurance qui vous protège contre toutes les conséquences économiques qui pourraient survenir en cas de maladie de vos employés. Mais ce n'est pas tout, car l'assurance maladie pour les entreprises est aussi un avantage intéressant qui vous permet de fidéliser votre personnel. Le contrat d'assurance est structuré de manière flexible et permet à chaque compagnie de construire la couverture d'assurance qui répond le mieux à ses besoins.L'assurance maladie pour les entreprises est disponible en trois combinaisons en fonction de la garantie principale fournie :Elle peut être complétée par des garanties qui fournissent :Formule complète : combinaison offrant une couverture complète en cas de maladie, d'accident et d'accouchement. Elle prévoit le remboursement des frais médicaux encourus en cas de :La combinaison peut être encore enrichie avec des garanties qui fournissent :Elle peut être complétée par des garanties qui prévoient le remboursement des frais non liés à l'hospitalisation, engagés pour des services particuliers tels que l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, le scanner, l'amniocentèse, etc.En savoir plus : https://123vie.ch/services/assurance-maladie/