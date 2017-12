Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Assurance maladie et complémentaire, faire le bon choix L'assurance maladie en Suisse est une question récurrente surtout en période de rentrée scolaire car c'est en octobre de chaque années que les assurés peuvent faire le choix d'une autre assurance maladie couvrant leurs besoins de santé.



The best sailing athletes Une assurance obligatoire comme un bien commun ? Le principe même de l’assurance maladie de base en Suisse et de donner la sécurité à toute personnes vivant en Suisse d'avoir des soins médicaux de qualité en cas de besoins qu'il s'agisse de maladie ou encore d'accidents. Ce que l'on appelle la LAMAL soit l'assurance maladie de base donne les mêmes prestations à tout le monde en Suisse. C'est en fait avec les complémentaires que les choses peuvent se diversifier en prenant en compte des besoins plus spécifiques. L'assurance de base prend en charge les soins ambulatoires prodigués par le médecins de famille tout comme les séjours en division commune dans les hôpitaux du canton dans lequel vous avez votre résidence ou dans lequel vous travaillez. Il faut préciser que le choix de l’assuré pour l’assurance de base est totalement libre pourvu que cela soit une compagnie d'assurance Suisse. Précisons aussi que l’assureur doit accepter toute personne qui veut s’assurer auprès de lui et ne peut limiter les prestations de base qu'il doit proposer à ses assurés en Suisse de Genève à Lausanne et de Morges à Montreux en passant par Yverdon et même Zurich. Quelles sont les prestations en assurance maladie LAMAL ? Les prestations de l’assurance de base sont fixées par la Loi fédérale sur l’assurance maladie et son règlement est clairement écrit. Précisons encore que l'assurance maladie va prendre en charge les frais engendrés par la maladie et la maternité. Les accidents sont aussi couverts en cas d'absence d'assurance spécifique. Les soins médicaux d’urgence que vous pourriez recevoir à l’étranger sont également pris en charge par votre assurance maladie. Grâce aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE, les citoyens suisses à l’étranger reçoivent les mêmes soins de base que les habitants de l’UE. Les primes pour l’assurance de base dépendent du lieu de domicile de l’assuré. Les assurés adultes s’acquittent d’une prime identique auprès d’un même assureur. Les primes pour les enfants jusqu’à leur 18ème année sont réduites et c'est bon à savoir.



