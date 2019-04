Assurance protection juridique

Qu'est-ce que la protection juridique ?



Personnes âgées seules, adultes en perte d'autonomie, personnes fragiles : de plus en plus de personnes ont besoin d'être accompagnées dans l'exercice de leurs activités quotidiennes et surtout dans la gestion des pratiques administratives et bureaucratiques. Dans ces cas, les formes de protection juridique représentent un soutien valable pour les personnes en difficulté.



L'assurance responsabilité civile offre une protection juridique passive contre les actions en responsabilité civile et joue un rôle défensif dans les procédures pénales relatives à l'activité assurée. Laen revanche, protège contre les demandes de dommages-intérêts. Ces assurances ne se chevauchent que dans le domaine de la défense pénale.Une famille est définie comme les personnes qui appartiennent au même ménage : mari/femme, partenaire cohabitant et enfants. Les enfants sont assurés tant qu'ils restent chez vous et ne travaillent pas. Ce forfait est-il également disponible pour les particuliers ? Il n'y a qu'un seul forfait qui vous permet de concevoir une offre aussi simple et avantageuse et il est dédié à la famille. Cependant, vous pouvez également en bénéficier en tant que personne seule, car notre offre est beaucoup moins chère, même pour les particuliers, que celles disponibles sur le marché.Il existe une offre similaire pour les médecins. Mais la combinaison de la protection juridique des entreprises et de la protection juridique privée n'est pas si courante. Comme les produits médicaux sont trop chers pour les thérapeutes sur le marché, il était nécessaire de développer ce nouveau produit spécialement pour eux. En Suisse, la protection juridique privée avec couverture du trafic coûte en moyenne CHF 360. Combiné à la protection juridique de l'entreprise, le prix d'un tel produit pourrait facilement atteindre CHF 800.- et plus. (en fonction du salaire AVS total lié à l'activité professionnelle). Ce n'est que grâce aux structures de coûts avantageuses de la moyenne prestation et de la PAC et au calcul du risque individuel que l'on peut obtenir une prime aussi avantageuse.En savoir plus : http://assurances.ch/entreprises/responsabilite-civile-et-droit/protection-juridique/