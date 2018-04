Editoweb

Joel Dermigny - Axxys

Editoweb

Joel Dermigny - Axxys

Editoweb :

Joel Dermigny - Axxys

Editoweb :

Joel Dermigny - Axxys

Editoweb

Joel Dermigny - Axxys

: Pouvez-vous faire une présentation de vos services à nos lecteurs et lectrices ?: J'ai mis longtemps à monter un réseau de courtage efficace et performant depuis la ville de Genève. Je me positionne comme une personne ressource indispensable autant aux particuliers que aux professionnels.: Le principe de l'assurance vie pouvez-vous nous l'expliquer en détails ?: Bien-sûr. L'assurance vie est une sécurité majeure d’une couverture d’assurance personnelle. Elle est conclue en général sur 20 ans ou plus. Les différentes formes d’assurance vie en Suisse sont l’. Précisons que celle-ci se divise enet en. Dans la première situation, la prestation est fournie lorsque l'assuré(e) décède et dans la seconde situation lorsque la personne se retrouve en situation d’incapacité de gagner sa vie. Précisons encore que l’assurance capital permet à une personne de mettre de l'argent de côté et de le récupérer à échéance du contrat, à condition que le cotisant soit en vie.Clairement qui sont les bénéficiaires possibles de l'assurance vie souscrite avec vous ?: En clair quand l’obligation de fournir la prestation est déclenchée par le décès de la personne assurée, la prestation revient à la personne encore en vie désignée par la personne qui a souscrit l'assurance. Ce n'est en effet que le preneur d'assurance qui peut choisir librement la ou les personnes bénéficiaires du capital en cas de décès.: On peut dire qu'elle est uncar elle complète les prestations des assurances sociales comme elle est rattaché au 3ème pilier.Précisons que c'est une protection pour l’assuré et sa famille sur les conséquences économiques. Elle peut aussi jouer lepour des projets personnels tels qu’acheter un bien immobilier. D'ailleurs il est à savoir que l’assurance vie permet de placer son argent en toute sécurité car il s’agit d’un. C’est de plus un placement qui ne subit pas les fluctuations du marché.: Quelles sont les nouveautés que vous allez proposer à votre clientèle pour 2018 ?: Beaucoup de choses sont déjà en place comme le moyen de me contacter par Whats app en arrivant sur mon site Internet. Je prône un service de qualité et le fait de pouvoir mettre à disposition un client joignable et réactif est pour moi important pour être à la hauteur d'un service de la qualité que je propose. Un groupe Facebook est sur le point d'être publié avec des interventions qui seront très régulières de par des articles donnant de la vraie information.En savoir plus :Joel Dermigny - Courtier en Assurances079 599 69 99