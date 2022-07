Au Maroc, dans l’enclave de Melilla, une tentative d’entrée de migrants tourne au drame

C’est le lourd bilan officiel des sources marocaine

Ce bilan encore provisoire n’est malheureusement pas le plus lourd de l’histoire de la migration irrégulière, même si c’est une première pour le Maroc. Il faut signaler que ce dernier bilan vient des Organisations Non gouvernementales locales. Serait-on en train d’assister à une guerre des chiffres ? Alors que les autorités marocaines parlent d’au moins 23 morts dans leur déclaration, les ONG pensent qu’il y en a plus.

Ce qui est certain, c'est que ces morts sont majoritairement des migrants qui tentaient de traverser la barrière séparant l’enclave Espagnole du territoire marocain. Le drame s’est produit après l’intervention des policiers antiémeute qui se sont opposés aux migrants qui forçaient le passage. L’heure est à des appels à la situation des responsabilités.