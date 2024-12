Au Tchad comme au Sénégal, la présence militaire française prend fin

Ces annonces successives traduisent une tendance plus large en Afrique. Depuis plusieurs années, des gouvernements africains, notamment ceux du Sahel, remettent en cause les accords militaires avec la France. Les raisons varient, mais elles incluent souvent des critiques sur l’ingérence de l’ancienne puissance coloniale et une volonté de diversifier les partenariats internationaux.



Le Tchad, tout en mettant fin à l’accord de défense, a souligné que les relations historiques et les liens d’amitié avec la France n’étaient pas remis en question. Cependant, cette mesure marque une réorientation stratégique du pays. Mahamat Idriss Déby, chef d’État tchadien, a récemment renforcé les liens avec la Russie, un acteur de plus en plus présent en Afrique. En juin dernier, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, s’était rendu à N’Djamena pour discuter de coopération militaire.



Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a également évoqué la possibilité de collaborer avec la Russie. Le président sénégalais a précisé que son pays cherchait des partenariats variés, incluant des acteurs comme les États-Unis, la Chine et la Turquie, sans la présence de bases militaires étrangères.