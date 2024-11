Augmentation des recherches pour quitter les États-Unis après la réélection de Trump

Cet afflux de demandes et de recherches sur l’immigration a mis en lumière une fracture profonde au sein de la société américaine. D’un côté, plus de la moitié des électeurs ont exprimé leur soutien à Trump, tandis que de l’autre, une partie importante de la population semble chercher à échapper à ce qu’elle perçoit comme un climat politique de plus en plus autoritaire. L’inquiétude sur les libertés individuelles, en particulier chez les électeurs démocrates et progressistes, est palpable. La réélection de Trump, avec son discours souvent clivant et son approche contestée des droits civiques et de l’environnement, semble avoir intensifié ce sentiment.



Les professionnels de l’immigration des pays d’accueil, comme le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont vu leur travail augmenter de manière significative depuis l’annonce des résultats. En plus des recherches sur les moteurs de recherche, les sites d’immigration ont été envahis par des demandes de renseignements. "Nous avons reçu des centaines de demandes de renseignements supplémentaires depuis l’élection", a indiqué un responsable de l’immigration en Australie. Cette demande accrue montre que la victoire de Trump ne fait pas seulement réagir au niveau politique, mais aussi sur le plan pratique, avec des Américains cherchant à se préparer concrètement à une expatriation.



Il est intéressant de noter que ce phénomène d’augmentation des recherches pour quitter les États-Unis n’est pas sans précédent. En 2016, après l’élection de Trump, un nombre important d’Américains avait également exprimé leur souhait d’émigrer, bien que l’ampleur de la tendance fût moindre. Toutefois, cette fois-ci, les données semblent indiquer que les recherches d’émigration ont atteint des niveaux encore plus élevés. Cela pourrait être lié à une plus grande polarisation du climat politique actuel, accentuée par les tensions sociales et les crises internationales.