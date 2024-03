Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire, Docteur Xavier Tenorio dîtes nous tout !

Le Docteur Tenorio nous parle de tout les détails de l'augmentation mammaire dans cet article ! C'est en effet une opération de chirurgie esthétique très connue ! Nous sommes des passionnés des sujets qui traitent à la beauté vous le savez et nous collaborons avec beaucoup de chirurgiens esthétiques en Europe. Nous vous invitons à lire cet article en entier pour en savoir plus sur l'augmentation mammaire proposée par le Docteur Xavier Tenorio de Genève. Dans tous les cas, une consultation approfondie avec le Docteur Xavier Tenorio est essentielle pour discuter des attentes, comprendre les options, et choisir la méthode la plus appropriée pour atteindre les objectifs esthétiques souhaités. Il est également crucial de considérer les implications à long terme, y compris la nécessité de retouches ou de remplacements et les soins postopératoires nécessaires pour optimiser et maintenir les résultats.



Augmentation Mammaire par Prothèses

Cette technique consiste à insérer des implants mammaires derrière les seins pour augmenter leur volume. Les implants peuvent être placés derrière le muscle pectoral (placement sous-musculaire) ou devant lui, sous les glandes mammaires (placement sous-glandulaire).



Types d'Implants : Implants Salins : Remplis d'une solution saline stérile. Ils peuvent être remplis à des niveaux variables pour ajuster le volume. Implants en Silicone : Remplis d'un gel de silicone qui se sent plus comme du tissu mammaire naturel.

Avantages : Résultats immédiatement visibles et souvent prévisibles. Large choix de tailles et de formes permettant une personnalisation du résultat. Longue expérience d'utilisation, avec des améliorations constantes dans les matériaux et les techniques. Inconvénients: Risque de complications telles que la contracture capsulaire, le déplacement de l'implant, et la rupture.

Nécessité de remplacer les implants après un certain temps (10-15 ans en général).

Possibilité de changements de sensation dans le mamelon ou le sein. Augmentation Mammaire par Transfert de Graisse Autologue



Cette méthode utilise la propre graisse du patient, généralement prélevée par liposuccion sur d'autres parties du corps (comme l'abdomen, les cuisses ou les flancs), qui est ensuite traitée et réinjectée dans les seins.



Avantages: Résultats naturels, utilisant la propre graisse du corps. Double bénéfice : réduction de la graisse dans les zones indésirables et augmentation du volume mammaire. Moins invasif que la pose d'implants, avec un temps de récupération plus court et des cicatrices minimes.

Inconvénients : Augmentation de volume généralement plus limitée qu'avec les implants.

Une partie de la graisse réinjectée peut être résorbée par le corps, entraînant une diminution du volume au fil du temps.

Peut nécessiter plusieurs interventions pour atteindre le volume désiré. Choix de la Technique



Le choix entre ces deux méthodes dépend de plusieurs facteurs, y compris les préférences personnelles du patient, l'état de santé général, la quantité de tissu mammaire existant, et les objectifs esthétiques. La consultation avec un chirurgien plasticien expérimenté est cruciale pour discuter des avantages et des inconvénients de chaque technique, évaluer l'anatomie du patient et déterminer la meilleure option pour atteindre les résultats souhaités. Pour approfondir la discussion sur les deux principales méthodes d'augmentation mammaire, explorons plus en détail les nuances, les processus impliqués, et ce à quoi les patients peuvent s'attendre en termes de résultats, de récupération et de risques.

Processus

Consultation préopératoire : Le chirurgien évalue la santé du patient, discute des objectifs esthétiques, et recommande le type d'implant et la technique de placement. Type d'anesthésie**: Généralement réalisée sous anesthésie générale. Incisions : Peuvent être faites dans le pli sous-mammaire, autour de l'aréole, ou dans l'aisselle. Le choix dépend de plusieurs facteurs, y compris le type d'implant, la préférence personnelle, et les recommandations du chirurgien. Placement de l'implant**: L'implant peut être placé soit sous le muscle pectoral (submusculaire) soit directement sous le tissu mammaire mais au-dessus du muscle (subglandulaire). Récupération et Risques

Récupération : La période de récupération peut durer de quelques jours à une semaine, avec des restrictions sur les activités physiques pendant au moins 4 à 6 semaines.

Risques : Comprennent la contracture capsulaire (durcissement autour de l'implant), le déplacement de l'implant, la rupture, et la nécessité de chirurgies de révision. Augmentation Mammaire par Transfert de Graisse Autologue

Processus

Liposuccion : La graisse est prélevée de zones ayant un excès de graisse à l'aide d'une liposuccion. Préparation de la graisse: La graisse prélevée est ensuite purifiée pour séparer les cellules graisseuses viables. 3. **Injection**: La graisse purifiée est réinjectée dans les seins par plusieurs petites incisions.

#### Récupération et Risques

- **Récupération**: La récupération est généralement plus rapide que pour l'implantation, avec une reprise possible des activités quotidiennes après quelques jours. Cependant, des ecchymoses et un gonflement sont attendus dans les zones traitées.

- **Risques**: Comprennent la résorption de la graisse (où le corps absorbe la graisse réinjectée, réduisant le volume augmenté), les irrégularités de la forme, et les infections. La technique nécessite un chirurgien expérimenté pour minimiser les risques et optimiser les résultats.

Choix et Attentes

Le choix entre augmentation par implants et par transfert de graisse dépend largement des objectifs esthétiques du patient, de son anatomie, et de ses préférences personnelles. Voici quelques considérations clés :

Volume et Forme Désirés: Les implants permettent une augmentation significative du volume et peuvent offrir plus de contrôle sur la forme finale. Le transfert de graisse offre une augmentation plus modérée et naturelle.

Aspect Naturel : Le transfert de graisse est souvent préféré pour ceux qui recherchent un résultat très naturel, car il utilise la propre graisse du corps.

Durabilité des Résultats: Les implants nécessitent souvent un remplacement après une décennie ou plus, tandis que le transfert de graisse peut nécessiter des séances supplémentaires pour maintenir le volume au fil du temps.

