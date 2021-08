Augmentation mammaire Le Mans

ont des seins petits ou sous-développés et souhaitent augmenter leur taille

veulent re-proportionner un sein qui a été vidé par une perte de poids drastique, le vieillissement, une grossesse, l'allaitement ou des opérations de cancer.

veulent résoudre une asymétrie mammaire pour obtenir des seins plus harmonieux et équilibrés

ont besoin de remplacer les implants précédemment implantés.

Les différents types d'implants mammaires

Anatomique : ils ont une forme caractéristique de larme, plus fine en haut et plus épaisse en bas, qui reflète l'anatomie du sein féminin. Rondes : elles sont symétriques et permettent de remplir et d'augmenter le sein de manière uniforme.

Implantation d'implants

Le positionnement de l'implant sous la glande, près du plan musculaire, permet un meilleur remplissage. Avec la prothèse en position sous-musculaire, plus profonde, l'effet est plus naturel au toucher.

Chirurgie d'augmentation mammaire

La période post-opératoire

7 à 10 jours après l'opération, vous pourrez reprendre le travail.

Pendant le premier mois, vous pouvez reprendre progressivement vos activités.

Après 3 mois, il est possible de reprendre les activités sportives, les efforts physiques et le sommeil en position couchée.