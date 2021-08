Augmentation mammaire Reims

1) L'OPÉRATION D'AUGMENTATION MAMMAIRE EST-ELLE DOULOUREUSE ?Après l'opération, vous ressentirez une certaine douleur dans la région du sein, qui sera accentuée par les mouvements des bras. La prise de certains analgésiques, prescrits par le chirurgien, ramènera tout à la normale dans les 24 à 48 heures.2) LES IMPLANTS SONT-ILS VRAIMENT SÛRS ?De nombreuses études scientifiques internationales ont montré qu'il n'existe aucune corrélation entre les implants mammaires et les maladies chez l'homme. Il n'y a absolument aucune corrélation entre le cancer du sein et les implants. Cela n'exclut pas des contrôles réguliers (échographie-mammographie) pour la prévention des tumeurs du sein.3) LE MATÉRIAU DES IMPLANTS PEUT-IL PROVOQUER DES ALLERGIES ?La raison pour laquelle les implants sont fabriqués en silicone est que ce matériau ne provoque pas d'allergies. En effet, le silicone est présent dans de nombreux produits de la vie courante tels que : les médicaments, les cosmétiques, etc...4) EST-IL POSSIBLE DE PRATIQUER L'OPÉRATION CHEZ LES FEMMES ATTEINTES DE MASTOPATHIE FIBROKYSTIQUE ?Il n'existe aucune contre-indication à la chirurgie d'augmentation mammaire en présence d'une mastopathie fibrokystique. Chez ces patients, il est conseillé de positionner la prothèse dans la zone rétromusculaire afin de faciliter les investigations diagnostiques (y compris une éventuelle aspiration à l'aiguille).5) POURQUOI LE SEIN DURCIT-IL PARFOIS ?Le corps humain réagit à l'égard de la prothèse comme à l'égard de tout autre corps étranger, donnant lieu à une capsule fibreuse qui tend à resserrer la prothèse de sorte que l'on perçoit une plus grande consistance du sein au toucher, jusqu'à de véritables situations de durcissement qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale pour résoudre le problème. L'incidence de cette complication lointaine de l'augmentation mammaire est aujourd'hui considérablement réduite grâce à l'utilisation d'implants de nouvelle génération à surface rugueuse (microtexturée) qui stimulent le moins possible la réactivité du tissu dans lequel ils sont introduits. Un médicament prescrit après l'opération permet également de réduire l'incidence du durcissement des seins. Toutefois, il est conseillé de toujours consulter votre chirurgien dès les premiers signes de changement de la fermeté des seins.6) L'ALLAITEMENT MATERNEL PEUT-IL ÊTRE AUTORISÉ POUR LES PATIENTS PORTEURS D'IMPLANTS ?Comme les implants sont placés derrière la glande mammaire, ils ne peuvent pas interférer avec l'allaitement.7) QUI SONT LES CANDIDATS À L'AUGMENTATION MAMMAIRE ?Les meilleures patientes pour ce type d'opération sont celles qui souhaitent augmenter le volume de leurs seins afin qu'ils soient en parfaite harmonie avec leur corps ; elles jouissent en principe d'un bon équilibre psychologique et ont des attentes réalistes !8) À QUEL ÂGE PEUT-ON PROCÉDER À UNE AUGMENTATION MAMMAIRE ?Il est préférable qu'au moins 6 à 8 ans se soient écoulés depuis les premières menstruations et il est essentiel que le développement soit complet. Avant de subir l'opération (toujours après 18-20 ans), il est nécessaire que les seins n'aient pas augmenté de volume depuis au moins 24 mois.9) APRÈS COMBIEN DE TEMPS EST-IL POSSIBLE DE PRATIQUER UN SPORT ?Il est conseillé de s'abstenir de tout effort important pendant environ trois semaines ; ensuite, vous pourrez reprendre progressivement la gymnastique et le sport. Si les implants ont été placés dans la zone rétromusculaire, il est conseillé d'éviter les exercices impliquant les bras et la partie supérieure de la poitrine pendant au moins soixante-dix à quatre-vingt-dix jours. Idéalement, tout type de sport impliquant une contraction intense des muscles pectoraux, comme l'haltérophilie en salle de sport, devrait être définitivement évité.10) QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES IMPLANTS MAMMAIRES ?Les implants ne sont garantis à vie qu'en cas de rupture avérée, bien que cet événement soit très rare. En général, le remplacement de la prothèse peut avoir lieu pour des raisons esthétiques (changement de taille, contracture capsulaire) ou parce que le patient se sent plus à l'aise avec le remplacement de l'ancien implant.Source : https://www.riccardomarsili.fr/augmentation-mammaire-reims