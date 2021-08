Augmentation mammaire Rouen

1. Qu'est-ce que le silicone ?Le silicone est un matériau inerte qui est utilisé dans le domaine médical et/ou industriel. Naturellement, le silicone médical a des caractéristiques différentes du silicone industriel et vice versa.2. Comment choisir la meilleure prothèse ?Le patient ne choisit pas la prothèse, c'est le chirurgien qui la recommande, d'où la nécessité de faire appel à des chirurgiens très sûrs et expérimentés.3. Est-il vrai que les implants restent froids au toucher ?Les implants sont recouverts par un muscle et une glande, le patient ne peut donc pas sentir leur température.4. Quelle est la bonne saison pour subir cette opération ?L'augmentation mammaire peut être réalisée tout au long de l'année sans aucun problème.5. Le drainage postopératoire est-il toujours obligatoire pour ce type d'opération ?Le drainage n'est pas obligatoire après une opération d'augmentation mammaire, mais il a été scientifiquement démontré que le fait de le conserver pendant 24 heures après l'opération réduit le risque de complications futures.6. Où les cicatrices seront-elles positionnées ?Les cicatrices d'une mammoplastie d'augmentation sont toujours bien cachées, soit autour de la partie inférieure de l'aréole, soit sous le pli du sein, soit dans le creux axillaire.7. comment décider de la taille de mon nouveau sein ?En fonction de la taille de la poitrine, de la glande et de la projection des fesses.8. Y a-t-il un risque de rejet des implants ?Le rejet, appelé contracture capsulaire, a un pourcentage très faible aujourd'hui, si les implants sont de bonne marque et sont positionnés dans une poche à double plan.9. Les implants devront-ils être changés au fil des ans ?Peu de sociétés offrent une "garantie à vie", c'est-à-dire que l'implant doit être contrôlé au fil du temps mais n'est pas remplacé s'il n'y a pas de problème ; le coût de ces implants est naturellement plus élevé.10. Le résultat final sera-t-il naturel ?Absolument, si l'opération est réalisée par des mains expertes.En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/augmentation-mammaire-rouen