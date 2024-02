Augmentation mammaire ? Un Podcast de Paris en parle !

Première Consultation

L'augmentation mammaire par prothèses est une intervention chirurgicale visant à augmenter le volume des seins. Les prothèses Motiva Ergonomix représentent une option récente offrant des résultats esthétiques naturels, grâce à leur capacité à s'adapter à la posture du corps. Voici un aperçu détaillé des étapes de cette procédure, du choix des implants à la période de convalescence.La première étape consiste en une consultation avec un chirurgien plasticien. Durant cette rencontre, le chirurgien évaluera votre santé générale, discutera de vos attentes et expliquera les différentes options disponibles. Les prothèses Motiva Ergonomix seront présentées comme une option parmi d'autres, avec leurs spécificités :Le choix des implants se fait sur la base de plusieurs critères, dont les préférences personnelles, la morphologie du corps, et les objectifs esthétiques. Avec les prothèses Motiva Ergonomix, le chirurgien prendra en compte :Une fois les implants choisis, l'opération est planifiée. Le chirurgien donnera des instructions précises à suivre avant l'intervention, comme l'arrêt du tabac et de certains médicaments. Il expliquera également le déroulement de l'opération, généralement effectuée sous anesthésie générale, et les soins post-opératoires.Après l'opération, une période de repos est nécessaire pour permettre une bonne cicatrisation. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :Les résultats finaux sont visibles après quelques mois, le temps que le gonflement se résorbe et que les implants se stabilisent. Les implants Motiva Ergonomix sont conçus pour offrir une durabilité et un aspect naturel sur le long terme, mais un suivi régulier est recommandé pour surveiller l'état des implants.L'augmentation mammaire par prothèses Motiva Ergonomix représente une option innovante pour celles qui recherchent un résultat naturel et confortable. Il est essentiel de discuter ouvertement avec votre chirurgien pour déterminer si cette option est la plus adaptée à vos besoins et attentes.