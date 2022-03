Augmentation mammaire à Genève, se refaire les seins

L'est une intervention adaptée aux patientes qui souhaitent améliorer leur image féminine, sont insatisfaites à cause d'un sein trop petit, inadéquat par rapport à leur taille, ou "vidé" après une grossesse ou un amaigrissement important. Elle permet également de corriger l'asymétrie mammaire, c'est-à-dire la différence de forme et de volume entre les seins, ou certaines malformations, comme le sein tubéreux.Pour augmenter le volume des seins, des implants spéciaux en gel de silicone doivent être placés sous les seins naturels.Les petites incisions chirurgicales nécessaires à la mise en place de la prothèse ne dépassent pas 3/5 cm. Elles se trouvent généralement dans la rainure sous le sein et laissent des cicatrices peu visibles, car elles sont cachées par les sous-vêtements et le pli naturel du sein. L'incision le long du bord de l'aréole est également fréquente, laissant des cicatrices pratiquement invisibles, grâce à la différence de couleur. Ce n'est que dans de rares cas et pour des besoins particuliers que des incisions peuvent être pratiquées sous l'aisselle.En augmentation mammaire le nouvel aspect esthétique que le sein a pris avec les prothèses est vérifié directement, immédiatement après leur mise en place, afin de s'assurer que les attentes de la patiente ont été pleinement réalisées. L'intervention se termine immédiatement après par l'application de petits points de suture. Au-dessus des pansements normaux, il y a une protection élastique, qui est utilisée pour comprimer doucement le sein, ce qui est important pour une guérison plus rapide et plus optimale.QUELLES PROTHÈSES SONT UTILISÉES ? Nous disposons actuellement d'implants mammaires de haute qualité dans une telle gamme de formes et de tailles que nous pouvons répondre à vos besoins. Parce que je crois qu'il est important que la sécurité des patientes soit toujours primordiale, je choisis des implants mammaires de sixième génération qui offrent une garantie à vie contre tout effet indésirable possible et qui ne doivent pas être remplacés au fil des ans.En général, les implants mammaires peuvent être de forme ronde ou "anatomique", légèrement en forme de goutte pour créer l'effet naturel, et leur surface externe est conçue spécifiquement pour s'adapter aux tissus d'une manière physiologique.