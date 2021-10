Augmentation mammaire après la ménopause à 50 ans

Âge pour l'augmentation mammaireQue les patientes tapent " augmentation mammaire Genève ", augmentation mammaire Lyon ou Augmentation mammaire Bruxelles les questions sont souvent les mêmes par rapport à l'augmentation mammaire.L'une des questions les plus fréquemment posées au sujet de la chirurgie d'augmentation mammaire concerne l'âge auquel on peut procéder à une augmentation mammaire : doit-on attendre d'avoir 18 ans ? Et l'augmentation mammaire peut-elle être pratiquée après 50 ans ? Essayons de répondre à cette question avec les conseils de nos chirurgiens.Âge pour l'augmentation mammaireTout d'abord, à chaque âge et à chaque étape de la vie d'une femme, la perception de ses seins change.A 20 ans et jusqu'à 30 ansUne jeune femme veut mettre en valeur une féminité plus éclatante et explosive, ou bien elle veut mettre en valeur un décolleté trop petit et non considéré comme féminin.Entre 30 et 40 ans.Avec la grossesse et l'allaitement, les seins peuvent subir des modifications qui peuvent être une source d'inconfort pour une femme qui se trouve maintenant au milieu de sa vie professionnelle, personnelle et familiale et qui souhaite garder son décolleté beau et séduisant.À 40 ans et au-delàLa poitrine reste l'un des éléments clés de la féminité et la chirurgie d'augmentation mammaire est souvent nécessaire pour corriger les asymétries ou les imperfections causées par le processus naturel de vieillissement.Augmentation mammaire à l'âge de 18 ansLa loi est claire : la chirurgie d'augmentation mammaire sur les jeunes femmes de moins de 18 ans n'est pas autorisée. En effet, il faut se rappeler qu'avant cet âge, le sein n'a pas encore atteint son plein développement et qu'il n'est pas recommandé d'introduire des implants chez des femmes plus jeunes (il s'agit de toute façon d'un corps étranger). Un chirurgien consciencieux attendrait l'âge de 20 ans avant de procéder à une opération d'augmentation mammaire et, dans les cas suspects, demanderait un accompagnement psychologique s'il existe une possibilité que la jeune patiente souffre d'un trouble dysmorphique, c'est-à-dire d'une perception altérée de soi. En effet, la maturité psychologique n'est pas toujours complète lorsque le patient atteint l'âge de la majorité, et dans certains cas, le développement du sein se poursuit jusqu'à l'âge de 20 ans, de sorte que seul un chirurgien consciencieux et hautement compétent sera en mesure d'évaluer chaque cas individuel.L'augmentation mammaire peut également être réalisée après l'âge de 70 ans, à condition que la patiente soit en bonne santé et, bien sûr, après un examen auprès d'un chirurgien plasticien compétent, capable d'évaluer les conditions initiales et de proposer une opération sûre. Dans de nombreux cas, la cause de l'inconfort se trouve dans un affaissement et un relâchement des seins, dus au processus de vieillissement, et dans ces cas, une mastopexie additive peut être plus efficace et satisfaisante qu'une augmentation mammaire.La douleur postopératoire est un facteur à prendre en compte lorsque l'on décide de subir une opération d'augmentation mammaire. Votre chirurgien vous donnera, au moment de votre sortie, toutes les indications concernant les suites opératoires et les médicaments antidouleur à prendre qui sont efficaces pour maîtriser la douleur postopératoire.Sites internet