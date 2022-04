Augmentation mammaire avant et après - photos à voir

Les problèmes mammaires qui conduisent à une telle opération sont variés. Il y a aussi le cas des femmes qui, sans avoir de pathologies, ont simplement le désir d'avoir des seins plus gros, plus volumineux et plus fermes. Ils le font souvent avec honte, censurés par les préjugés sociaux et le regard critique de leur entourage. Dans tous les cas, les femmes vivent les petits seins comme un handicap, leur faible estime de soi les amenant à invalider parfois leurs relations sociales.

Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut arriver, même fréquemment.

Cependant, après l'opération et une courte période d'adaptation, les bénéfices psychologiques sont évidents et indéniables. C'est ce qu'affirme une étude scientifique américaine. Dans une enquête menée auprès de 225 femmes ayant subi une opération d'augmentation mammaire, 92 % des répondantes ont fait état d'une meilleure estime de soi et 64 % d'une amélioration de leur qualité de vie. En vous aimant davantage, vous vous sentez plus à l'aise avec vous-même et avec les autres, ce qui renforce votre confiance en vous, atténue le stress et la timidité et améliore les relations sociales.



Augmentation mammaire : implants ronds ou anatomiques ?



Nous ne devons pas penser que l'augmentation mammaire peut résoudre nos insécurités et notre fragilité psychologique ou que nous devons suivre des modèles illusoires. Au contraire, nous pouvons choisir consciemment et sereinement le type d'augmentation mammaire qui répond le mieux à nos attentes.

Par exemple, si nous voulons une poitrine d'apparence naturelle, le chirurgien insérera des implants anatomiques texturés : avec leur forme de goutte, ils imitent parfaitement la forme du sein. Si, en revanche, on souhaite une poitrine à forte projection, volumineuse et turgescente, il utilisera des implants ronds à profil haut pour obtenir un effet plus volumineux.

Obtenir une satisfaction totale de votre nouvelle image corporelle, une satisfaction de votre confiance en vous retrouvée et une satisfaction de votre identité féminine renouvelée est l'objectif de cette opération !

La chirurgie esthétique est souvent appelée chirurgie de l'âme, précisément parce que lorsqu'on opère les glandes mammaires, on ne touche pas seulement la peau mais aussi l'identité et la féminité de la femme.