Augmentation mammaire bienfaits psychologiques

AVANTAGES PSYCHOLOGIQUES DE LA CHIRURGIE MAMMAIRE

Les études et les résultats d'enquêtes montrent que les femmes ressentent des changements positifs en termes de confiance en soi après une chirurgie mammaire. Une étude a montré que les taux de satisfaction après une réduction mammaire, une augmentation mammaire et un lifting mammaire étaient similaires, avec une augmentation de la capacité physique et une amélioration de l'estime de soi.Les femmes qui subissent une reconstruction mammaire immédiate ont moins de problèmes d'image corporelle que celles qui retardent l'intervention, mais toutes deux font état de la même satisfaction une fois la reconstruction terminée. Dans l'ensemble, les femmes font état d'une amélioration de leur bien-être physique, sexuel et psychosocial après un type de chirurgie mammaire.Les femmes qui ont subi une reconstruction, une réduction, une augmentation ou un lifting mammaire déclarent souffrir moins de dépression et d'anxiété après l'opération. Les femmes qui diminuent la taille de leur poitrine souffrent moins de troubles physiques en raison de la réduction de leur poids - elles respirent mieux, dorment mieux et font plus d'exercice parce que leur corps est mieux proportionné. Des enquêtes sur l'augmentation mammaire ont montré que les femmes ayant subi une augmentation mammaire et souffrant d'un trouble alimentaire diagnostiqué ont déclaré que les résultats avaient amélioré ou atténué leur dysmorphie corporelle.La chirurgie mammaire ne se limite pas à des avantages esthétiques : elle peut également renforcer la confiance en soi et améliorer de nombreux aspects de la vie. Les améliorations apportées par la réduction mammaire, telles que la diminution des problèmes médicaux, la réduction de la douleur et l'obtention d'une silhouette proportionnée, ont donné aux femmes un sentiment de bien-être accru. La reconstruction mammaire leur a redonné un sentiment de féminité et d'identité. Les femmes ont connu une amélioration de leur sexualité, de leur image corporelle et de leur bonheur après une augmentation mammaire par implants.Dans l'ensemble, les femmes qui choisissent la chirurgie mammaire pour équilibrer leur silhouette font état d'une meilleure qualité de vie après l'intervention. La façon dont vous vous voyez dans le miroir a un impact direct sur votre bien-être psychologique, et la chirurgie mammaire est l'un des moyens d'améliorer votre confiance en vous.Après votre intervention d'augmentation mammaire chez un cabinet de chirurgie esthétique mammaire, vous pouvez ressentir les effets suivants :• Amélioration de l'image corporelle et de la confiance en soi :Se sentir insatisfaite de l'apparence de ses seins est une chose difficile à supporter. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce sentiment, que vos seins n'aient jamais atteint la taille ou la forme que vous souhaitiez ou que vous ayez subi une perte de volume après avoir eu des enfants. La prise en charge de ces attributs physiques gênants peut vous aider à vous sentir plus sûre de vous.• Amélioration de la qualité de vie :Une étude bien connue, publiée dans une revue médicale a évalué l'impact de l'augmentation mammaire sur la qualité de vie d'une femme. Plus de 800 femmes ont participé à cette étude et ont répondu à un questionnaire portant sur des aspects tels que leur bien-être psychosocial et sexuel après l'intervention. Les résultats ont montré une grande satisfaction des patientes et des améliorations significatives de leur qualité de vie, ce qui est souvent constaté dans un cabinet chirurgie mammaire esthétique.• Une motivation accrue pour être en bonne santé :Il se peut que vous adoptiez un mode de vie plus sain en vous préparant à votre chirurgie mammaire. Si vous fumez, vous devrez faire une pause car cela peut compliquer le processus de guérison. Des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour garantir votre bonne santé générale. De nombreuses femmes conservent leurs nouvelles habitudes saines longtemps après l'opération afin d'optimiser leurs résultats.Vous pouvez vous préparer à réussir en discutant ouvertement et de manière réaliste de vos attentes en matière d'augmentation mammaire. En tant que femme chirurgien plasticien, une Dr augmentation des seins est particulièrement bien équipée pour comprendre votre situation et les problèmes que vous rencontrez.