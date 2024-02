Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire en Suisse, Tout savoir avec le Docteur Stéphane Smarrito

L'augmentation mammaire par prothèses est une intervention chirurgicale visant à augmenter le volume et à améliorer la forme des seins d'une femme. Cette procédure est souvent recherchée par des patientes souhaitant obtenir des seins plus volumineux, restaurer le volume mammaire perdu après une grossesse ou une perte de poids, ou corriger une asymétrie mammaire. L'opération consiste à insérer des implants mammaires derrière la glande mammaire ou sous le muscle pectoral. Les prothèses utilisées peuvent être remplies de gel de silicone ou de sérum physiologique, et elles varient en forme (rondes ou anatomiques), en taille, et en texture de surface. L'intervention se réalise généralement sous anesthésie générale et dure de une à deux heures. Après l'opération, une période de convalescence est nécessaire durant laquelle la patiente doit suivre des recommandations spécifiques pour favoriser la cicatrisation et optimiser le résultat esthétique.



L'augmentation mammaire est une procédure chirurgicale visant à augmenter le volume des seins, souvent par l'implantation de prothèses mammaires. Voici une vue d'ensemble détaillée des différentes étapes de cette procédure, depuis la première consultation jusqu'à la convalescence et les consultations de contrôle. L'augmentation mammaire par prothèses permet d'obtenir des seins plus harmonieux et proportionnés par rapport au reste du corps, contribuant ainsi à améliorer l'estime de soi de nombreuses femmes. Cependant, comme toute intervention chirurgicale, elle présente des risques et nécessite une réflexion approfondie ainsi que le choix d'un chirurgien expérimenté.

Première Consultation avec le Docteur Stéphane Smarrito

La première consultation est cruciale pour établir un dialogue entre le patient et le chirurgien. Au cours de cette rencontre, le chirurgien évalue les attentes de la patiente, discute des différentes options d'augmentation mammaire et explique les risques et les bénéfices associés à l'intervention. C'est également l'occasion pour la patiente de poser toutes ses questions.

Analyse des Antécédents Médicaux

Le chirurgien procède à une analyse approfondie des antécédents médicaux de la patiente pour identifier d'éventuelles contre-indications à l'opération. Les conditions telles que les troubles de la coagulation, les antécédents de cancer du sein, ou les réactions allergiques à certains médicaments doivent être discutées.

Analyse de la Morphologie de la Patiente

Une évaluation détaillée de la morphologie de la patiente est réalisée pour déterminer le meilleur plan chirurgical. Cette analyse inclut les dimensions du thorax, la qualité de la peau, le volume actuel des seins, et leur symétrie.

Proposition de Prothèses Mammaires Adaptées

Sur la base de l'analyse précédente, le chirurgien propose des options de prothèses mammaires, en tenant compte de la taille, du volume, de la forme (rondes ou anatomiques), et du type de remplissage (silicone ou sérum physiologique). Le but est de choisir l'implant qui offrira le résultat le plus naturel et harmonieux.

Planification de l'Opération

Une fois la décision prise, l'opération est planifiée. Les instructions préopératoires, comme l'arrêt du tabac et la suspension de certains médicaments, sont communiquées à la patiente.

Déroulement de l'Opération

L'augmentation mammaire se fait généralement sous anesthésie générale et dure entre une et deux heures. Le chirurgien peut opter pour différentes techniques d'incision (sous-mammaire, péri-aréolaire, axillaire) selon le cas spécifique. Les prothèses sont insérées derrière la glande mammaire ou sous le muscle pectoral.

Post-Opératoire

Immédiatement après l'opération, des douleurs, un gonflement et des ecchymoses peuvent survenir, mais ils sont gérés avec des médicaments anti-douleur. Des bandages ou un soutien-gorge spécial sont appliqués pour soutenir les seins.

Convalescence

La convalescence varie selon les individus, mais la plupart des patientes reprennent leurs activités normales au bout de quelques jours, bien que les efforts intenses soient à éviter pendant plusieurs semaines. Il est crucial de suivre les recommandations du chirurgien pour favoriser une bonne cicatrisation.

Consultation de Contrôle avec le Docteur Stéphane Smarrito

Des consultations de suivi sont programmées pour retirer les points de suture, évaluer le processus de cicatrisation, et s'assurer que les seins prennent la forme désirée. Ces rendez-vous sont également l'occasion de discuter de toute préoccupation ou question post-opératoire.

Chaque étape de ce processus est essentielle pour garantir la sécurité de la patiente et la réussite de l'augmentation mammaire. Il est important de choisir un chirurgien qualifié et expérimenté dans ce type d'intervention pour obtenir les meilleurs résultats possibles.





Dr Smarrito Stéphane

Lu 39 fois









Flashback : < > Blépharoplastie, questions et réponses Site internet à voir Augmentation mammaire Secondaire Questions et Réponses Lipofilling mammaire parlons en ! Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique