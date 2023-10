Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire en traitement de la poitrine tombante ?

L'indication pour une nouvelle poitrine avec des implants est principalement en cas de micromastie (manque de développement du sein qui lui donne un aspect enfantin) ou d'une petite poitrine, non en harmonie avec les mensurations du reste du corps. D'autres raisons sont sans doute la présence d'une forte asymétrie ou des seins qui sont tombés et/ou se sont vidés suite à une série d'événements tels que la perte de poids, la grossesse et autres.



Les implants mammaires peuvent, dans ces cas, donner à chaque femme l'aspect symétrique qu'elle mérite et qu'elle a toujours souhaité.



Il doit être clair pour toutes les femmes que l'implantation d'implants ne donne pas à leurs seins un aspect factice et non naturel. Il existe de nombreux modèles dont la forme et le volume varient et qui doivent être choisis avec l'aide d'un chirurgien plasticien expérimenté qui pourra vous conseiller sur la meilleure façon d'obtenir un résultat qui paraisse et soit totalement naturel.



Le sein est, sans aucun doute, un élément très important pour une femme. C'est un organe relationnel grâce auquel il est possible de reconnaître sa propre féminité, ainsi qu'un élément qui contribue à la beauté de l'ensemble de la silhouette. Décider de se faire refaire les seins est certainement une décision importante qui prend en compte de nombreux facteurs : son propre bonheur et la réalisation d'un rêve, le fait de devoir affronter une procédure chirurgicale pré et postopératoire et une dépense importante. En matière de santé et de beauté, il est toujours préférable de ne pas faire d'économies excessives afin de ne pas mettre en danger votre santé, votre poitrine et votre bonheur. Les bénéfices d'une opération des seins, quelle que soit la procédure - augmentation, réduction mammaire, lifting des seins, etc. - sont extrêmement élevés si vous êtes entre de bonnes mains. Les avantages sont liés à une amélioration de l'estime de soi : le fait de s'aimer et de se sentir plus sûr de soi permet de mieux affronter la vie et tous les défis quotidiens.



De la peur de ne pas se reconnaître à une nouvelle conscience de soi Les femmes d'aujourd'hui ont développé une relation différente avec leur corps et avec l'image qu'elles voient chaque jour dans le miroir : elles ont recours à la chirurgie pour elles-mêmes et pour améliorer leur approche de la vie quotidienne. La décision de plus en plus consciente d'aller chez le chirurgien repose sur des motivations profondes.

Il est clair que la chirurgie d'augmentation mammaire apporte une révolution dans l'apparence personnelle. Il sera nécessaire de se concentrer à la fois sur cette dernière et sur l'image psychologique renouvelée. Très souvent, les opérations prennent quelques semaines pour être pleinement appréciées. Une fois la période post-opératoire nécessaire passée, vous verrez les choses sous un jour complètement différent.

Chirurgie mammaire pour améliorer l'estime de soi et vaincre la timidité

La décision de consulter un chirurgien pour une augmentation mammaire peut être fondée sur un certain nombre de motivations différentes, qui guident la patiente dans la phase précédant et suivant l'opération. L'augmentation mammaire est aujourd'hui une opération très sûre et relativement simple : elle permet d'augmenter le volume du sein, de le rendre ferme et tonique, de satisfaire - sans aucun risque pour la santé - le désir de toute femme de se sentir et de se voir plus belle, de bannir la timidité ou les états de stress.

Plus séduisante et moins incertaine : la recette pour renforcer l'estime de soi

L'augmentation mammaire est généralement choisie comme un moyen de renforcer l'estime de soi, car nous savons que l'estime de soi dépend avant tout de notre relation avec notre corps. La recherche de la satisfaction personnelle et du bien-être psychophysique sont d'autres éléments à privilégier, notamment dans la phase précédant l'opération.

De nombreuses femmes souhaitent se faire opérer les seins pour conjurer le spectre du vieillissement, d'autres les agrandissent pour améliorer la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et se sentir mieux acceptées. Certaines femmes souhaitent simplement avoir des seins plus gros et plus fermes, car elles vivent leur petite poitrine comme une sorte de handicap pour lequel elles ont peur d'être jugées par leur entourage. Et cela, en conséquence, peut conduire à la ruine des relations et des rapports sociaux en favorisant les états dépressifs.



En savoir plus :

En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/poitrine-tombante



Dr Xavier Tenorio

