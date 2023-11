Augmentation mammaire lire E Book du Docteur Smarrito de Lausanne

Découvrez sur Editoweb Magazine une plongée captivante dans l'actualité et la littérature, avec des commentaires pointus, des œuvres littéraires variées allant de la science-fiction au polar, en passant par la littérature fantastique et l'ésotérisme.

La chirurgie d'augmentation mammaire est pratiquée pour améliorer la forme et le volume des seins qui ne se sont jamais complètement développés, ou des seins qui se sont vidés et éventuellement affaissés à la suite de l'allaitement ou d'une perte de poids. Dans d'autres cas, l'opération est pratiquée pour corriger une asymétrie des seins. Elle consiste à insérer des prothèses spéciales, soit sous la glande, soit plus profondément, sous le muscle pectoral, et peut donner aux seins des caractéristiques de consistance, de rondeur et de projection qui les rendent plus attrayants. Des différences de volume appréciables entre les deux seins peuvent être corrigées par la mise en place d'implants de volumes différents, mais dans ce cas, il est impossible d'obtenir une symétrie parfaite. La simple mise en place d'implants ne permet pas de corriger l'orientation des complexes aréole-mamelon. Si les seins sont très tombants (pendants), il peut être conseillé de combiner la pose d'implants avec une opération de mastopexie.







Augmentation mammaire : phase initiale



Pour que le résultat soit naturel et proportionné à la silhouette, il est nécessaire d'évaluer avec le chirurgien la taille et la forme des implants, qui ne doivent pas être trop éloignées de la taille du sein naturel. Une première consultation permettra de discuter des attentes et des désirs afin d'éviter les surprises. Ce sera également un moment clé pour évaluer votre constitution physique, les caractéristiques de vos seins et la qualité de votre peau.



Anesthésie : l'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale, en fonction des différentes situations.

La technique



L'accès pour la mise en place des implants peut se faire dans le sillon mammaire, par une incision d'environ 4 à 6 cm de long, ou dans l'aréole, par une incision hémi-péraréolaire ou transaréolaire. La prothèse peut être implantée dans une poche rétroglandulaire, dans une localisation sous-fasciale ou rétromusculaire. Une "poche mixte" rétroghiandulaire dans la partie caudale et rétromusculaire dans la partie céphalique, dans des proportions variables (double plan), peut également être mise en place.

Phase finale



La patiente quittera le bloc opératoire après quelques heures. Elle portera ensuite un soutien-gorge de sport. Les activités normales peuvent être reprises après 7 jours. Les efforts et les activités sportives sont recommandés après 4 semaines.



Source :

Le résultat est naturel, tant à l'œil qu'au toucher, et correspond parfaitement à ce que vous souhaitez pour vos seins. Le temps de récupération est assez rapide. Les activités normales peuvent même être reprises après 7 jours.

Source : https://www.academia.edu/109845741/Augmentation_mammaire_Dr_Smarrito_E_Book



Docteur Stéphane Smarrito

