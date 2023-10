Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par implants ronds

Le choix de bonnes prothèses lors d'une augmentation mammaire reste un sujet très important en chirurgie esthétique. Le Dr Xavier Tenorio spécialiste de l'augmentation mammaire à Genève répond à nos questions.







Quelle forme d'implants mammaires me convient le mieux ? (forme ronde ou anatomique ?)

Pour conserver leur forme, les implants anatomiques sont moins fluides, plus visqueux, semi-solides, cohésifs ou "stables". Leur texture de type "ourson de gomme" ondule moins que les implants traditionnels en gel de silicone. En raison de leur texture et/ou de leur forme, les dispositifs à contour anatomique constituent un choix supérieur pour certaines femmes. Pour choisir la forme qui vous convient le mieux, il faut tenir compte du résultat souhaité, ainsi que des caractéristiques spécifiques de la paroi thoracique, du sein et de la peau. Implant mammaire rond Les implants de forme anatomique se comportent différemment dans votre corps que les implants ronds. Alors que les implants ronds ont tendance à prendre une forme anatomique lorsqu'ils sont en position verticale, la plénitude qu'ils maintiennent au niveau de la partie supérieure du sein dépend de la surface de la peau, de son élasticité, du volume de votre sein naturel et de la répartition de votre tissu mammaire. Implants mammaires anatomiques ou ronds Les implants de forme étant moins fluides, la partie supérieure de l'implant (extrémité conique) en position debout ne s'affaisse pas par gravité. Pour une personne dont l'enveloppe cutanée est plus serrée, un implant rond maintiendra la plénitude de la partie supérieure du sein en position debout. Pour les femmes dont l'enveloppe cutanée est plus souple, l'implant de forme anatomique maintient la plénitude de la partie supérieure du sein en position debout mieux que la plupart des implants mammaires ronds en gel de silicone. Les implants de forme anatomique peuvent avoir une base ronde, une base elliptique avec un axe horizontal pour les femmes aux seins larges et/ou à la poitrine large, ou une base elliptique avec un axe vertical pour les femmes de grande taille ou les femmes souhaitant une plénitude naturellement inclinée de la partie supérieure du sein.

Pour conserver leur forme anatomique, ces implants sont remplis de gel de silicone cohésif ou hautement cohésif et ont une consistance épaisse et/ou de type "ourson gommeux". Ces implants offrent une forme et une projection prévisibles et sont disponibles dans une variété suffisamment large de formes et de tailles pour s'adapter très bien à la plupart des combinaisons de forme, de taille et d'élasticité de la peau des seins. De nombreux styles d'implants attendent encore l'approbation de l’autorité de santé publique pour répondre aux besoins d'un nombre encore plus important de femmes. Implants mammaires ronds ou façonnés Chacune des trois sociétés qui commercialisent des implants mammaires approuvés par l’autorité de santé publique à cabinet chirurgie mammaire pose implant mammaire propose une vaste gamme de tailles et de formes pour répondre aux besoins de la plupart des femmes. Chaque femme ayant une combinaison unique de taille et de forme de seins, de taille et de forme de poitrine, de résultat souhaité et de préférences personnelles, l'intervention d'augmentation mammaire implique généralement une sélection minutieuse de l'implant qui conviendra le mieux à chaque femme, puis un ajustement des seins et de la poitrine pour qu'ils s'adaptent le mieux possible à l'implant choisi. Implants mammaires naturels Les implants ronds permettent de remplir la partie supérieure du sein pour les femmes dont l'enveloppe cutanée est "serrée" et changent facilement de forme en cas de modification de la position. Les implants ronds sont disponibles avec des surfaces lisses et texturées. Les implants ronds à surface lisse peuvent tourner librement dans leur poche sans modifier le contour visible du sein. Pour les femmes qui souhaitent une forte augmentation, il peut être difficile d'obtenir une forme naturelle avec des implants ronds en raison de la plénitude de la partie supérieure du sein.

Les implants en forme de "goutte d'eau" offrent moins de volume dans la partie supérieure du sein pour les femmes dont l'enveloppe cutanée est serrée, mais plus de volume dans la partie supérieure pour les femmes dont l'enveloppe cutanée est lâche. Étant donné que certains implants mammaires façonnés se projettent au maximum sous le méridien mammaire (partie médiane du sein), ces prothèses conviennent parfaitement aux femmes dont le mamelon et l'aréole sont bas sur le sein et spécialiste pose implant mammaire utilise des implants de forme pour les femmes ayant des seins elliptiques, car l'empreinte de ces implants correspond mieux au sein à augmenter.

L'utilisation d'implants correspondant à la forme native du sein de la femme permet d'éviter les manœuvres chirurgicales visant à remodeler le sein de la femme pour l'adapter à un implant qui ne correspond pas. Ces manœuvres de remodelage peuvent nuire au résultat final en modifiant la forme du sein de telle sorte qu'elle n'est pas naturelle, que la femme ne se sent pas à sa place et que l'interface de l'implant mammaire avec le tissu mammaire natif est visible, ce qui constitue une caractéristique esthétique indésirable. Les implants de forme ont toujours une surface texturée pour empêcher la rotation de l'implant. Ils peuvent être remplis de sérum physiologique ou de gel de silicone et doivent être sélectionnés avec soin afin de faire correspondre la poitrine pré-chirurgicale de la femme à ses objectifs esthétiques.



Dr Xavier Tenorio

