Augmentation mammaire par lipofilling à Genève

Augmentation mammaire par transfert de graisse : comment ça marche et à quoi s'attendre ?

L'augmentation mammaire par transfert de graisse (également connue sous le nom de transfert de graisse autologue) est une technique d'augmentation mammaire relativement récente. Elle consiste à prélever de la graisse sur les fesses, les cuisses, les hanches et/ou le ventre et à l'injecter dans les seins.



L'augmentation mammaire par transfert de graisse est idéale pour les femmes qui souhaitent une augmentation légère à modérée de la taille de leurs seins - une augmentation allant jusqu'à une taille de bonnet est réaliste.

Questions fréquemment posées

Comment fonctionne l'augmentation mammaire par transfert de graisse ? L'augmentation mammaire par injection de graisse consiste à prélever de la graisse sur les cuisses, les fesses, les hanches et/ou le ventre et à l'injecter dans les seins pour leur donner du volume. L'intervention se déroule en deux phases : Le chirurgien prélève la graisse du ventre, des fesses, des hanches ou des cuisses à l'aide de techniques de liposuccion. Une machine spéciale prépare la graisse pour l'injection en la séparant du sang et des autres fluides. Votre chirurgien injecte ensuite la graisse préparée dans vos seins par de minuscules trous dans votre peau. L'aiguille et les seringues étant très petites, il est peu probable que vous ayez besoin de points de suture.

Phase 1 - Liposuccion La liposuccion consiste à éliminer les graisses tenaces dans des zones du corps telles que les fesses, les cuisses, les hanches et le ventre. Souvent, les patients ont essayé de perdre de la graisse dans ces zones en suivant un régime ou en faisant de l'exercice, mais cela n'a pas fonctionné. Augmentation mammaire par transfert de graisse : comment cela fonctionne-t-il et à quoi s'attendre ? Au cours de l'intervention, le chirurgien utilise des aiguilles émoussées pour aspirer la graisse à travers de petites incisions d'environ 2 à 3 mm dans la peau. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale ou générale - selon ce qui vous convient le mieux - et dure jusqu'à deux heures. La quantité de graisse prélevée par le chirurgien dépend de la graisse dont vous disposez et de la quantité nécessaire pour augmenter la taille de vos seins.

Phase 2 - Injection de graisse La procédure de transfert de graisse implique l'utilisation d'une machine spéciale pour séparer la graisse des autres liquides, comme le sang. Le chirurgien utilise ensuite de fines aiguilles pour injecter la graisse dans vos seins. Cette partie de l'intervention devrait durer environ deux heures. Au total, l'intervention dure de quatre à cinq heures.

Avantages et inconvénients de l'augmentation mammaire par transfert de graisse

La procédure présente les avantages suivants : Elle n'implique pas d'intervention chirurgicale majeure ni les risques qui en découlent. La graisse est prélevée sur les fesses, les cuisses, les hanches et/ou le ventre, ce qui permet d'affiner la silhouette. Les résultats sont extrêmement naturels. La graisse étant prélevée sur votre corps, il n'y a aucun risque de réaction allergique ou de rejet de la graisse par votre organisme. Le principal inconvénient de cette intervention est que la plupart des femmes ne verront qu'une augmentation d'une taille de bonnet au maximum. Bien que l'intervention soit moins risquée qu'une intervention chirurgicale majeure, elle n'est pas dénuée de risques. Pour en savoir plus sur les complications potentielles de l'intervention Si vous vous interrogez sur les avantages et les inconvénients des injections de transfert de graisse par rapport à l'augmentation mammaire par implants, vous devez vous renseigner pour tout ce qu'il faut savoir sur les augmentations mammaires par implants.

Combien coûtent la liposuccion et le transfert de graisse vers les seins ? Le coût dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment : • le nombre de zones traitées par liposuccion • le nombre de zones traitées par liposuccion • si les frais de consultation et de suivi sont inclus • l'expérience du chirurgien Les procédures de transfert de graisse coûtent entre 2 000 et 6 500 euros, en fonction de la zone du corps traitée. Toutefois, les prix de certaines cliniques lipofilling commencent à 6 500 €, de sorte que vous pouvez constater que votre emplacement dans le pays influe également sur le prix. Si vous confiez l'intervention à un Dr spécialiste lipofilling, vous pouvez vous attendre à payer entre 2 600 € pour un transfert de graisse sur une petite zone et 6 047 € pour une augmentation complète de la graisse mammaire. Comment le coût se compare-t-il à celui des implants ? Le coût de l'augmentation mammaire par transfert de graisse est similaire à celui de l'augmentation mammaire par implants. Ce coût commence généralement à 5 900 €. Les résultats de la procédure d'injection de graisse sont permanents, alors que les implants mammaires durent souvent une dizaine d'années avant de devoir être remplacés. Ce sont là d'autres facteurs à prendre en compte pour peser le pour et le contre de la procédure. Quelle est la candidate idéale pour une augmentation mammaire par transfert de graisse ? Étant donné que la graisse est prélevée sur les fesses, les cuisses, les hanches ou le ventre, vous devez avoir suffisamment de graisse dans ces zones pour que le chirurgien puisse la prélever et l'injecter dans vos seins. Si vous êtes très mince, cette intervention n'est peut-être pas la meilleure pour vous. Vous êtes une candidate idéale à l'augmentation mammaire par transfert de graisse si vous : souhaitez augmenter le volume de vos seins d'un bonnet avez un poids sain et stable, mais avez des graisses tenaces au niveau des hanches, des cuisses, des fesses ou du ventre

