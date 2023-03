Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par prothèses toutes les questions et réponses

Pas mal de sites à découvrir sur la fin de cet article qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur l'augmentation mammaire par implants ou prothèses mammaires.



Si vous envisagez une chirurgie d'augmentation mammaire, vous avez peut-être des questions sur ce qu'elle implique et sur la façon dont votre corps sera modifié. Vous devez également prendre en compte les risques et les avantages de l'intervention, ainsi que les alternatives à l'augmentation mammaire. Cet article répondra aux questions les plus courantes sur l'augmentation mammaire.

Que me demandera-t-on de faire après l'opération ? Après l'opération, vous devrez prendre soin de vous en gardant l'incision propre et sèche. Évitez les exercices physiques intenses pendant au moins deux semaines. Évitez de fumer et de boire de l'alcool pendant au moins une semaine après l'opération d'augmentation mammaire. Si vous prenez des antibiotiques, suivez les instructions figurant sur l'étiquette ou données par votre médecin ou votre infirmière.

Prenez des analgésiques selon les instructions de votre chirurgien ou de votre spécialiste de la gestion de la douleur (un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur chronique). Gardez la plaie couverte par un bandage ou un pansement jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie (généralement environ deux semaines).

À quoi dois-je faire attention dans les jours qui suivent mon opération d'augmentation mammaire ? Dans les jours qui suivent l'intervention chirurgicale, les précautions suivantes doivent être prises :

Gardez vos bras au-dessus de votre tête autant que possible. Cela évitera que les implants ne se déplacent trop pendant cette période.

Ne portez pas de vêtements trop serrés ou de soutiens-gorge dont la taille et le maintien sont trop restrictifs.

Ne soulevez rien de plus de 10 kg pendant au moins trois semaines après l'opération ; même après cela, vous devez le faire avec prudence et sous la surveillance d'un médecin ou d'une infirmière praticienne jusqu'à ce que vous ayez complètement récupéré de tout gonflement associé à l'opération d'augmentation mammaire (qui peut durer jusqu'à six mois). Combien de temps devrai-je rester en convalescence après mon opération d'augmentation mammaire ?

Vous devrez vous reposer pendant plusieurs jours après l'opération. Cela signifie que vous ne devez pas soulever d'objets de plus de 4,5 kg, y compris les enfants, pendant au moins une semaine après l'intervention. Il se peut également que vous ayez un peu de gonflement et d'ecchymoses autour du site d'incision pendant cette période ; cependant, cela est normal et devrait s'estomper progressivement au fur et à mesure que vous guérissez de l'opération.

Votre période de convalescence variera en fonction du type d'intervention pratiquée :

Augmentation mammaire avec implants en solution saline - La période de convalescence typique est d'environ trois semaines avant de reprendre le travail à temps partiel ; six semaines avant de reprendre le travail à temps plein.

Augmentation mammaire avec implants en gel de silicone - La période de convalescence typique est de quatre semaines avant de reprendre le travail à temps partiel ; huit semaines avant de reprendre le travail à temps plein. À quoi dois-je m'attendre dans les semaines et les mois qui suivent mon opération d'augmentation mammaire ? Vous devez surveiller les signes d'infection, de saignement et de gonflement. Vous pouvez ressentir une douleur ou un engourdissement dans la zone autour de l'incision. Les signes d'infection sont les suivants : rougeur autour du site chirurgical, chaleur au toucher, écoulement des incisions, fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, frissons et tremblements.

Si vous avez des questions sur ce qui vous attend après l'opération, demandez à votre médecin ou à votre infirmière avant de quitter l'hôpital ou la clinique.

Quels sont les effets secondaires ou les complications les plus courants associés à la chirurgie d'augmentation mammaire ? Il existe un certain nombre d'effets secondaires et de complications associés à la chirurgie d'augmentation mammaire. Les effets secondaires les plus courants sont les suivants

Gonflement

douleur

Nausées ou vomissements (qui peuvent être causés par l'anesthésie)

Vertiges ou évanouissement, en particulier si vous vous levez trop rapidement après l'opération. L'infection du site d'incision est rare mais peut être grave si elle n'est pas traitée rapidement. Il est important de garder vos incisions propres et sèches jusqu'à leur cicatrisation complète, ce qui prend environ trois mois pour la plupart des patients. Vous devez éviter de nager ou de vous baigner dans des bains chauds jusqu'à ce que vos cicatrices soient complètement guéries, sinon vous risquez de les déchirer à nouveau et de provoquer une infection sous la peau près de vos seins.

Quels sont les effets secondaires ou les complications les plus courants liés à l'opération d'augmentation mammaire ? Existe-t-il un moyen d'améliorer mes chances de réussite de l'opération d'augmentation mammaire ? Les effets secondaires ou complications les plus courants de la chirurgie d'augmentation mammaire sont les suivants :

Temps de récupération. Chaque personne guérit différemment, mais vous pouvez vous attendre à avoir mal pendant au moins une semaine après l'intervention. Pour guérir correctement, vous devrez éviter toute activité intense pendant les deux semaines qui suivent l'intervention. Il est également important de ne pas vous lever afin que le flux sanguin puisse revenir à un niveau normal dans vos jambes et vos pieds.

Douleur et inconfort (aigus). L'augmentation mammaire n'est généralement pas considérée comme une intervention extrêmement douloureuse. Toutefois, certaines patientes ressentent une gêne modérée pendant la convalescence en raison d'un gonflement ou d'une inflammation autour de leurs incisions (en particulier si l'on a utilisé l'artère mammaire interne). Cette gêne devrait disparaître quelques jours après l'intervention, mais si elle persiste au-delà ou si elle devient insupportable malgré les médicaments prescrits par le médecin, contactez-le immédiatement ! Comment puis-je prendre soin de moi après l'opération ? Repos : Après l'opération, vous devez vous reposer autant que possible.

Prendre les médicaments prescrits : Vous recevrez des médicaments contre la douleur après l'intervention, qui vous aideront à soulager la gêne ou les douleurs éventuelles. Il est important de les prendre correctement afin qu'ils agissent efficacement et ne provoquent pas d'effets secondaires tels que des nausées ou des vertiges.

Évitez les activités intenses : Votre corps a besoin de temps pour guérir après l'opération. Évitez donc toute activité trop intense, comme soulever des objets lourds ou courir, jusqu'à au moins 6 semaines après la fin de l'intervention (y compris les séances d'entraînement à la salle de sport). Une activité intense peut augmenter les saignements et les ecchymoses, ce qui peut retarder le temps de guérison de vos seins, mais aussi augmenter le gonflement dans la zone où les points de suture ont été placés de chaque côté du monticule mammaire pendant l'opération ; cela peut causer des bosses visibles sous les vêtements si on ne les traite pas au fil du temps ! Comment puis-je prendre soin de moi après l'opération ? Puis-je retarder la pose d'implants pour une autre raison, comme avoir des enfants ou économiser de l'argent ? Lorsque vous subissez une opération d'augmentation mammaire, il est important que vous suiviez attentivement les instructions de votre chirurgien. Par exemple

Ne fumez pas. Le tabagisme diminue la circulation sanguine dans le corps et peut entraîner des complications après l'opération.

Évitez l'alcool pendant les deux semaines précédant et suivant l'opération. L'alcool augmente les saignements pendant et après l'anesthésie, ce qui peut entraîner des ecchymoses ou des saignements excessifs sous le lambeau de peau créé par votre médecin lors d'une incision pour poser des implants ou des greffes de graisse (où de la graisse supplémentaire est prélevée sur une zone de votre corps). Cela peut rendre la guérison plus difficile et augmenter la cicatrisation autour du site de la plaie en raison de l'augmentation du gonflement causé par l'accumulation de liquide sous la pression du saignement interne dans les structures des tissus environnants tels que les muscles ou les couches de tissus cutanés au-dessus des marges osseuses où ils se rencontrent à des points appelés "interdigitations". Si vous êtes préoccupée par le soulagement de la douleur pendant votre convalescence après une chirurgie d'augmentation mammaire, demandez à votre médecin si la prise d'anti-inflammatoires comme l'aspirine interfère avec les médicaments qu'il pourrait vous prescrire avant de lui poser directement la question, car certaines patientes peuvent éprouver des effets secondaires tels que des nausées dues à l'aspirine ou à l'acide acétylsalicylique. De nombreux éléments doivent être pris en compte avant de décider de recourir ou non à une augmentation mammaire, mais il s'agit d'une intervention sûre et efficace. À retenir : De nombreux éléments doivent être pris en compte avant de décider de procéder ou non à une augmentation mammaire, mais il s'agit d'une intervention sûre et efficace.

L'augmentation mammaire peut être pratiquée sur des femmes ayant eu un cancer du sein. Si vous êtes en bonne santé et que vous vous êtes remise de votre opération, vous pouvez être candidate à cette intervention.

Si vous n'êtes pas satisfaite de la taille ou de la forme de vos seins, l'augmentation mammaire peut vous convenir ! Il est important que tous les candidats potentiels comprennent qu'il n'y a aucune garantie en matière de chirurgie esthétique. Toutefois, si l'intervention est effectuée correctement par un chirurgien expérimenté qui pratique des centaines d'interventions de ce type chaque année (voire des milliers), il devrait y avoir peu de risques à se faire opérer par lui plutôt que par une personne moins expérimentée qui pourrait leur nuire plus que les aider en termes de résultats obtenus après avoir subi de telles interventions elles-mêmes. Conclusion Si vous envisagez une augmentation mammaire, nous vous encourageons à en apprendre le plus possible sur l'intervention, ses risques et ses avantages. Plus vous serez informée, mieux vous serez préparée à prendre une décision éclairée. Nous espérons que ce guide vous a aidée à répondre à certaines questions sur l'augmentation mammaire !



