Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire pour les seins tubéreux, le Dr Tenorio de Genève nous en parle !

Les seins tubéreux c'est une malformation mammaire très spécifique. Le Dr Xavier Tenorio nous en parle.







Sein tubéreux



FAQ Pourquoi faut-il opérer ? La plupart des femmes ont des seins légèrement différents ; cependant, dans certains cas, les asymétries sont particulièrement évidentes et peuvent causer une grande gêne, entraînant des limitations dans la vie quotidienne. La déformation tubéreuse des seins peut prendre différentes formes. Parmi les symptômes les plus courants, on peut citer : une forme conique avec une aréole élargie ; une base mammaire anormalement étroite ; un espacement important entre les seins ; une peau mammaire tendue sous le mamelon ; un pli inframammaire mal défini ou absent ; un aspect plat de la moitié supérieure du sein ; un tissu mammaire qui semble faire saillie dans l'aréole et le mamelon. Chez certaines femmes, l'affection ne touche qu'un seul sein et crée une apparence asymétrique qu'il peut être très difficile d'atténuer. La chirurgie corrective permet de rétablir la symétrie et de remodeler le sein pour lui donner la forme et le volume souhaités. La visite du spécialiste ? Lors de la visite chez le spécialiste, le chirurgien examinera les antécédents de la patiente, évaluera ses caractéristiques physiques et ses attentes, et identifiera la meilleure solution pour son cas. Le chirurgien informera également la patiente des risques liés à la chirurgie de correction des seins tubéreux et asymétriques, et lui expliquera la procédure en détail. Que faut-il faire avant l'opération ? Avant l'opération, il est nécessaire de procéder à des examens. Le chirurgien les prescrira. En particulier, une échographie mammaire bilatérale est utile. Comment se déroule l'intervention ? L'intervention, réalisée sous anesthésie générale, peut être pratiquée en hôpital de jour ou nécessiter une hospitalisation d'une nuit. Dans les cas les moins graves, la correction des seins tubéreux peut ne nécessiter qu'une augmentation mammaire. Dans d'autres cas, il est nécessaire de restructurer, de remodeler et d'augmenter le sein tout en repositionnant l'aréole. La glande mammaire peut être élargie avec ou sans insertion d'un implant, en la remodelant au moyen d'un lipofilling (c'est-à-dire l'utilisation de graisse autologue prélevée sur une autre partie du corps de la patiente). Dans certains cas, plusieurs interventions sont nécessaires. Avant la mise en place des implants, il peut être nécessaire d'élargir la base du sein ; pour ce faire, on utilise des implants spéciaux que l'on gonfle en injectant chaque semaine une solution saline. En cas de ptose, un lifting des seins est également nécessaire, avec ablation de l'excès de tissu et repositionnement du sein et de l'aréole. Les procédures requises pour corriger les seins asymétriques peuvent également varier en fonction de la gravité de l'asymétrie. Les aspects à prendre en compte sont la forme, la position et le volume du sein et, selon le cas, les interventions suivantes peuvent être nécessaires : augmentation mammaire, réduction mammaire, lifting mammaire. Dans de nombreux cas, une opération de réduction combinée à une mastopexie (lifting des seins) permet d'obtenir des résultats optimaux. En outre, en présence d'asymétries importantes, une révision chirurgicale peut s'avérer nécessaire. Que se passe-t-il après l'opération ? Après l'opération, un gonflement, un endolorissement ou une légère douleur peuvent survenir. Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes normales après 1 à 2 jours, mais évitez les activités lourdes et les sports vigoureux pendant quelques semaines. Pour minimiser le gonflement, des bandages sont généralement appliqués et l'utilisation d'un soutien-gorge chirurgical peut être recommandée pour accélérer le rétablissement. En outre, des tubes de drainage sont placés pour éliminer une probable accumulation de liquide, qui peut être retirée au bout d'une semaine environ. Des médicaments ? La douleur peut être efficacement combattue par la prise de médicaments analgésiques. Des antibiotiques peuvent également être prescrits. Cicatrices ? Les cicatrices varient en fonction de la technique chirurgicale choisie. Elles peuvent être périaréolaires, sous le sillon ou en forme de T inversé. Il faut attendre au moins un an pour la cicatrisation.



Un clic pour en savoir plus : Les seins tubéreux ou seins à forte asymétrie sont des anomalies congénitales dues à un développement altéré de la glande mammaire, caractérisées par une augmentation anormale de la distance entre les deux seins, une asymétrie évidente entre les deux sillons et un complexe aréole-mamelon très important, qui peut occuper toute la partie apicale du sein.FAQLa plupart des femmes ont des seins légèrement différents ; cependant, dans certains cas, les asymétries sont particulièrement évidentes et peuvent causer une grande gêne, entraînant des limitations dans la vie quotidienne. La déformation tubéreuse des seins peut prendre différentes formes. Parmi les symptômes les plus courants, on peut citer : une forme conique avec une aréole élargie ; une base mammaire anormalement étroite ; un espacement important entre les seins ; une peau mammaire tendue sous le mamelon ; un pli inframammaire mal défini ou absent ; un aspect plat de la moitié supérieure du sein ; un tissu mammaire qui semble faire saillie dans l'aréole et le mamelon. Chez certaines femmes, l'affection ne touche qu'un seul sein et crée une apparence asymétrique qu'il peut être très difficile d'atténuer. La chirurgie corrective permet de rétablir la symétrie et de remodeler le sein pour lui donner la forme et le volume souhaités.Lors de la visite chez le spécialiste, le chirurgien examinera les antécédents de la patiente, évaluera ses caractéristiques physiques et ses attentes, et identifiera la meilleure solution pour son cas. Le chirurgien informera également la patiente des risques liés à la chirurgie de correction des seins tubéreux et asymétriques, et lui expliquera la procédure en détail.Avant l'opération, il est nécessaire de procéder à des examens. Le chirurgien les prescrira. En particulier, une échographie mammaire bilatérale est utile.L'intervention, réalisée sous anesthésie générale, peut être pratiquée en hôpital de jour ou nécessiter une hospitalisation d'une nuit. Dans les cas les moins graves, la correction des seins tubéreux peut ne nécessiter qu'une augmentation mammaire. Dans d'autres cas, il est nécessaire de restructurer, de remodeler et d'augmenter le sein tout en repositionnant l'aréole. La glande mammaire peut être élargie avec ou sans insertion d'un implant, en la remodelant au moyen d'un lipofilling (c'est-à-dire l'utilisation de graisse autologue prélevée sur une autre partie du corps de la patiente). Dans certains cas, plusieurs interventions sont nécessaires. Avant la mise en place des implants, il peut être nécessaire d'élargir la base du sein ; pour ce faire, on utilise des implants spéciaux que l'on gonfle en injectant chaque semaine une solution saline. En cas de ptose, un lifting des seins est également nécessaire, avec ablation de l'excès de tissu et repositionnement du sein et de l'aréole. Les procédures requises pour corriger les seins asymétriques peuvent également varier en fonction de la gravité de l'asymétrie. Les aspects à prendre en compte sont la forme, la position et le volume du sein et, selon le cas, les interventions suivantes peuvent être nécessaires : augmentation mammaire, réduction mammaire, lifting mammaire. Dans de nombreux cas, une opération de réduction combinée à une mastopexie (lifting des seins) permet d'obtenir des résultats optimaux. En outre, en présence d'asymétries importantes, une révision chirurgicale peut s'avérer nécessaire.Après l'opération, un gonflement, un endolorissement ou une légère douleur peuvent survenir. Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes normales après 1 à 2 jours, mais évitez les activités lourdes et les sports vigoureux pendant quelques semaines. Pour minimiser le gonflement, des bandages sont généralement appliqués et l'utilisation d'un soutien-gorge chirurgical peut être recommandée pour accélérer le rétablissement. En outre, des tubes de drainage sont placés pour éliminer une probable accumulation de liquide, qui peut être retirée au bout d'une semaine environ.La douleur peut être efficacement combattue par la prise de médicaments analgésiques. Des antibiotiques peuvent également être prescrits.Les cicatrices varient en fonction de la technique chirurgicale choisie. Elles peuvent être périaréolaires, sous le sillon ou en forme de T inversé. Il faut attendre au moins un an pour la cicatrisation.Un clic pour en savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve



Dr Xavier Tenorio

Lu 30 fois









Flashback : < > Comment se passe une cryolipolyse ? Le Dr Smarrito de Lausanne nous répond Faire des injections d'acide hyaluronique à Lausanne Se refaire la poitrine, quelles solutions choisir ? Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique