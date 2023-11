Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire pourquoi faire l'opération ?

L'augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter le volume des seins en insérant un implant derrière chaque sein afin d'en améliorer la forme et la taille. Pour de nombreuses femmes, la forme et la taille des seins représentent non seulement une partie importante de leur silhouette, mais déterminent également, en particulier à notre époque marquée par les médias, si elles sont sûres d'elles dans leur vie privée ou professionnelle. Il n'est pas rare que les femmes souffrent de seins trop petits par rapport à l'apparence générale du corps.



Pour qui ce type de chirurgie est-il indiqué ?



L'augmentation mammaire est une opération qui permet d'améliorer la forme des seins, quels que soient les besoins de la patiente. La chirurgie d'augmentation mammaire est la plus populaire, surtout lorsque les seins sont sous-développés ou relâchés. En cas d'affaissement excessif, une mastopexie additive est nécessaire. Cette technique est également utilisée dans le cas d'une asymétrie ou d'une déformation particulière.



Il est important que le sujet soit âgé d'au moins dix-huit ans, afin que le développement du sein et des glandes soit complet. Avant de procéder à l'opération, notre chirurgien demandera la raison de cette décision. En outre, il effectuera des contrôles et des mesures afin de proposer la solution la plus appropriée en fonction du type de physique et de poitrine. En cas de maladie, le sujet devra être complètement guéri ou des investigations devront être effectuées.



Avant l'opération d'augmentation mammaire



Avant l'opération d'augmentation mammaire, la personne concernée doit avoir un entretien approfondi avec le chirurgien. Celui-ci décidera de la taille de la prothèse, de sa forme et de son contenu.



Le médecin en charge de l'opération d'augmentation mammaire fera le point sur la situation et évaluera si une telle opération est réalisable ou non. Après une consultation verbale approfondie, le chirurgien mammaire procédera à un examen direct pour évaluer la taille du sein, les éventuelles asymétries et la position du sein naturel.



Si la décision de procéder à l'opération est prise, le médecin lui-même donnera son avis sur la question, en trouvant un plan d'action qui répond aux besoins de la patiente et à ce qui peut être effectivement réalisé. Si la patiente prend la pilule contraceptive, le médecin lui demandera de l'arrêter un mois avant l'intervention.



Afin de réaliser l'augmentation mammaire de la meilleure façon possible, notre chirurgien donnera à la patiente toutes sortes d'informations sur les complications, les temps de récupération et tous les autres détails importants. Le formulaire de consentement n'est signé qu'après la consultation et l'examen.



Comment choisir les implants pour l'augmentation mammaire ?



Le choix de la prothèse pour l'opération d'augmentation mammaire est une phase délicate qui suit l'entretien. La tâche du chirurgien consiste à choisir le type de prothèse qui s'adaptera parfaitement à la conformation physique de la patiente. Le but ultime est d'obtenir un sein naturel et harmonieux en gommant les différents défauts ou facteurs d'inconfort.



Les implants disponibles peuvent être en forme de goutte d'eau ou ronds. Ils se différencient par : Les patientes souhaitant augmenter leur poitrine à la suite d'une vidange (due à un régime ou à une grossesse) ;

Les patientes qui souhaitent avoir une poitrine naturelle sans presque se rendre compte du changement. Les implants utilisés pour la chirurgie d'augmentation mammaire sont enrichis d'une enveloppe externe formée de gel de silicone. Ce dernier se définit comme un matériau uniforme et cohésif, ce qui permet de l'adapter parfaitement aux besoins de chaque personne.



Il convient de souligner que les implants de dernière génération offrent un degré de sécurité avancé, du plus haut niveau.



