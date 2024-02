Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire, quels implants pour un résultat naturel ? Le Dr Smarrito Stéphane nous en parle !

Le Docteur Stéphane Smarrito nous parles des prothèses mammaires et des résultats naturels qu'il est possible d'obtenir en faisant les bons choix ! Dans cet article, nous allons explorer les différents types d'implants mammaires disponibles et fournir des informations utiles pour vous aider à prendre une décision éclairée.







L'augmentation des seins, communément appelée chirurgie d'augmentation mammaire, est devenue l'une des interventions chirurgicales esthétiques les plus populaires au monde. De nombreuses femmes souhaitent améliorer les proportions de leur corps et obtenir des seins plus volumineux et plus harmonieux. Un aspect crucial dans le choix du type d'implant est d'obtenir un résultat naturel, de sorte que les seins paraissent authentiques et en accord avec les caractéristiques physiques individuelles. Pourquoi subir une augmentation mammaire ? La décision de subir une augmentation mammaire est un choix personnel qui doit être mûrement réfléchi. De nombreuses femmes choisissent de subir cette intervention pour des raisons esthétiques, comme le désir d'avoir des seins plus volumineux et proportionnés au reste du corps. D'autres femmes peuvent opter pour cette intervention après une mastectomie ou pour corriger des asymétries ou des malformations congénitales. L'augmentation mammaire peut avoir un impact significatif sur la confiance en soi et l'estime de soi, en permettant de se sentir plus confiante et en harmonie avec son corps. Types d'implants en fonction de la forme Il est certain que le choix des implants est un moment délicat de toute chirurgie d'augmentation mammaire, car c'est leur forme qui détermine le résultat final, ainsi que le choix du matériau dont ils seront faits.



Commençons par dire que les implants mammaires sont disponibles en différentes formes, chacune d'entre elles présentant des caractéristiques spécifiques. Les formes les plus courantes sont la forme ronde et la forme anatomique.

Les implants ronds offrent une plus grande plénitude dans la partie supérieure du sein, créant un aspect plus "plein" et "tiré". Ils sont donc idéaux pour celles qui souhaitent un effet push-up : ils ont une base circulaire et leur forme ressemble à une sphère coupée en deux.



Le volume de ces implants est uniformément réparti, de sorte que le point de projection maximale se trouve exactement au centre. Grâce à cette caractéristique, ce point reste inchangé quelle que soit la force de gravité, c'est-à-dire même lorsque le patient est debout ou couché.



L'avantage de l'utilisation de ces implants réside dans le plus grand remplissage du sein, qui apparaît plus volumineux dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Cependant, il faut savoir que dans 95% des cas, les implants anatomiques sont préférables, car ils donnent un aspect plus naturel et harmonieux.



Les implants anatomiques (appelés ainsi parce qu'ils ressemblent largement à l'anatomie du sein), en revanche, sont conçus pour imiter la forme naturelle du sein, avec une plus grande projection dans la partie inférieure. Ils sont idéaux pour toutes les femmes qui souhaitent augmenter leur poitrine de manière tout à fait naturelle, sans déformer la forme et l'harmonie de leur corps : en effet, même lorsqu'elle est soumise à la force de gravité, la forme en goutte d'eau, semblable à un sein en "coupe de champagne", est encore perceptible.



Les implants ronds et anatomiques sont disponibles en différentes tailles, ce qui permet à la patiente et au chirurgien d'opter pour celle qui convient le mieux au résultat souhaité : le choix entre ces deux formes dépendra donc des préférences individuelles et des objectifs esthétiques recherchés. Types d'implants par matériau Les implants mammaires (ronds et anatomiques) peuvent être fabriqués dans différents matériaux, dont les plus courants et les plus utilisés sont le silicone et le sérum physiologique.



Les implants en silicone sont les plus couramment utilisés, car ils offrent une sensation et un aspect plus naturels que les implants en sérum physiologique. Le silicone est un gel cohésif qui conserve sa forme et sa consistance au fil du temps.



Les implants au sérum physiologique dans l' Avantages et inconvénients de chaque type de prothèse Il n'y a pas de meilleure ou de pire prothèse ; comme je le répète toujours, chaque femme est différente, chaque sein est différent et l'ensemble de la procédure doit donc être adapté aux besoins de la patiente et aux résultats qu'elle souhaite obtenir.



En fait, mon rôle, et celui de mes collègues, est d'orienter la patiente vers le bon choix.



C'est pourquoi je fais toujours une évaluation des conditions de départ lors de la consultation, afin que le résultat soit le plus naturel et le plus harmonieux possible.



En effet, si jusque dans les années 60, on préférait les décolletés résolument prospères, aujourd'hui les canons esthétiques ont changé et la plupart des femmes souhaitent une poitrine proportionnée sans volume excessif.



Ce résultat peut être obtenu aussi bien avec des implants ronds qu'avec des implants anatomiques. En attendant de parler à votre chirurgien esthétique, voyons quelles sont les différences et comment choisir celui qui convient le mieux à votre physique.



Les implants en silicone offrent un aspect et une sensation plus proches du tissu mammaire naturel, ce qui permet d'obtenir des résultats esthétiques plus réalistes. Cependant, ils ont tendance à nécessiter une surveillance régulière pour éviter les ruptures.



Bien que les implants de dernière génération soient en silicone cohésif, ils ne sont pas susceptibles de se rompre. Il est toutefois conseillé de faire une échographie annuelle pour vérifier l'intégrité des prothèses et, dans tous les cas, de se soumettre à un contrôle en cas de traumatisme. Comment choisir la prothèse la plus adaptée ? Le choix de la prothèse mammaire la plus appropriée dépend de plusieurs facteurs, notamment de la structure corporelle, de la taille de poitrine souhaitée et des préférences personnelles. D'une manière générale, on peut dire que le choix dépend principalement de quatre facteurs : La situation de départ, c'est-à-dire la conformation du sein que l'on souhaite augmenter ou corriger ; Le résultat que l'on souhaite obtenir ; La technique opératoire que l'on choisit d'utiliser (sous-musculaire, sous-glandulaire ou Dual Plane) ; L'expérience du chirurgien.

Comme on peut le deviner, il n'existe donc pas de prothèse parfaite, mais celle qui convient le mieux au patient. En fait, pour obtenir un résultat aussi naturel que possible, le choix des implants, une fois les intentions clarifiées avec le chirurgien, doit être laissé à ce dernier. C'est ainsi que l'on peut garantir un résultat optimal, naturel, proportionné et harmonieux.



C'est pourquoi je ne cesserai jamais de répéter qu'il ne faut s'adresser qu'à des professionnels expérimentés, qui ont des milliers d'opérations derrière eux : ce n'est qu'ainsi que l'on peut s'assurer d'un maximum de confort et de choix, tant dans les techniques utilisées que dans la qualité des implants.



Différences de coût et de traitement entre les différents types d'implants



Le coût des implants mammaires peut varier considérablement. Les implants en silicone tendent à être légèrement plus chers que les implants en sérum physiologique, de même que les implants anatomiques tendent à coûter plus cher que les implants ronds. Mais il est important de tenir compte du fait que les coûts de la chirurgie comprennent également d'autres facteurs, tels que les frais d'hospitalisation, les visites postopératoires et l'anesthésie.



Pourquoi une première consultation est-elle importante ?



D'après ce qui a été dit jusqu'à présent, nous pouvons affirmer que la première consultation avec un chirurgien plasticien est une étape essentielle pour toute personne intéressée par une augmentation mammaire.



Au cours de cette visite, le chirurgien examinera l'anatomie de la patiente, discutera de ses attentes et de ses désirs esthétiques, fournira des informations détaillées sur les options d'implants disponibles et répondra à toutes les questions et préoccupations de la patiente.



Les antécédents médicaux de la patiente seront également évalués afin de garantir la sécurité de l'intervention. La consultation permet au patient de bien comprendre les détails de l'intervention, les risques éventuels et les résultats escomptés, ce qui constitue une base solide pour prendre une décision en connaissance de cause.



Conclusions



Le choix d'implants mammaires pour obtenir des seins naturels est un processus qui nécessite une évaluation minutieuse et une consultation personnelle avec un chirurgien plasticien qualifié. En examinant les différents types d'implants en fonction de leur forme et de leur matériau, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque option, il est possible de trouver la solution la plus adaptée aux besoins individuels.



Si vous souhaitez obtenir des seins naturels grâce à une mammaplastie d'augmentation, je vous recommande de prendre rendez-vous à notre cabinet. Nous nous engageons à vous offrir une attention personnalisée et professionnelle, à écouter vos besoins et à vous aider à atteindre vos objectifs esthétiques d'une manière sûre et naturelle.



Dr Smarrito Stéphane

