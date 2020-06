Augmentation mammaire ?

Le sein >> Le sein est une partie importante du corps féminin tant pour les raisons esthétiques visant à l'attraction sexuelle que pour ses caractéristiques fonctionnelles visant à l'allaitement...

Gymnastique des seins >> Avoir et maintenir une belle poitrine dépend aussi de la position de votre dos et de votre torse.

Auto-examen des seins et pathologie mammaire >>Après un examen des seins, une mammographie ou une échographie, il est fréquemment suggéré de procéder à une autopalpation périodique des seins. Beaucoup de femmes, cependant, se sentent mal à l'aise à propos...

Traitement spécifique pour le raffermissement des seins, du décolleté et des bras >>La poitrine, le décolleté et les bras se trouvent dans le corps féminin entre les zones qui expriment les premiers symptômes de détente et d'atonie. Parmi les facteurs qui déterminent la détente et la vidange...

Mastoplastie réductrice >>L'"hyperplasie" du volume des seins n'est pas seulement un problème esthétique, mais entraîne très souvent une gêne psychologique et des troubles gênants pour la femme concernée. Pour retrouver l'harmonie...

Le sein a toujours été un symbole de santé et de féminité. C'est un élément fondamental de l'attraction sexuelle et de la distinction entre les femmes : chaque femme suit, avec une appréhension particulière, l'évolution de son sein depuis l'adolescence : un sein développé signifie "être devenue une femme". Une poitrine ferme et prospère exerce toujours une forte attraction sexuelle, car elle est associée à l'idée de jeunesse. À l'inverse, un sein trop petit, mou ou tombant, ou asymétrique, avec des différences entre les deux seins, peut être vécu comme une grande infériorité. C'est pourquoi, parmi les opérations de chirurgie plastique, la chirurgie mammaire a toujours été l'une des plus populaires au monde. Les techniques, le positionnement et les proportions sont adaptés à la ligne de chaque femme : le résultat est soigneusement programmé, en tenant compte également des attentes et des motivations de la candidate. Les seins ont des formes naturelles, à la vue, au toucher, les seins ne sont pas froids : personne, vraiment, n'est capable de distinguer un sein remodelé d'un sein original. Les procédures durent 30/40 minutes, ne laissent aucune cicatrice visible et vous permettent de reprendre vos activités normales en 24/48 heures.Chaque sein est différent et ne pose pas de problème s'il est proportionné à la silhouette du sujet. Au fil des années, la poitrine a tendance à se vider et à baisser ; ce problème peut également survenir à un jeune âge, en raison de facteurs constitutionnels, ou après un amaigrissement excessif, une grossesse, l'allaitement.Nous devons garder à l'esprit que la présence physique aide, car c'est un passe-partout qui combine notre estime de soi avec la sécurité qu'il donne aux autres. Aujourd'hui, la chirurgie mammaire est en plein essor car il existe de nouvelles techniques, qui permettent de remodeler et de corriger en 30/40 minutes, avec un taux de réussite absolu, par rapport au passé. Les résultats sont si naturels qu'ils renforcent le charme de chaque femme.Chaque femme doit tenir compte du fait qu'une chirurgie esthétique est la seule solution sûre pour améliorer définitivement l'apparence extérieure, souvent par une seule intervention, mais aussi pour éliminer la souffrance ou l'inconfort psychologique de l'individu : ces conditions limitent souvent le succès dans les relations avec les autres et sont vécues comme de véritables échecs ou une infériorité.Site à connaître :