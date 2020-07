Commerces et services Augmentation mammaire ? Il faut dire et préciser que il n'y a pas d'autre chirurgie plus demandée, désirée et invoquée par les femmes que l'augmentation mammaire. En effet, de nombreuses femmes croient qu'une poitrine plus grosse et plus tonique peut littéralement changer leur vie. Cela sera-t-il vrai ou non ? Si vous pensez que vos seins sont trop petits et que vous rêvez de changer de taille, peut-être même d'augmenter vos seins de quelques tailles, arrêtez-vous un instant et réfléchissez aux avantages d'avoir une petite poitrine. Qui ne sont certainement pas quelques-uns !





C'est quoi le Lifting des seins ?



La poitrine est soulevée par une incision conçue de manière à être à peine visible à l'œil nu. La durée de l'opération de mastopexie peut dépasser deux heures.



C'est pourquoi, dans le passé, il était nécessaire que la femme passe au moins une nuit à la clinique.



Aujourd'hui, grâce à un dosage correct des anesthésiques, mais toujours selon les instructions du chirurgien, le patient peut sortir le jour de l'opération.

Pour ceux qui sont indiqués

mastopexie



Le lifting des seins ou mastopexie est indiqué pour les femmes de tout âge, qui ont les seins affaissés et qui ont parfois vieilli de façon disproportionnée par rapport au reste du corps.



La mastopexie permet de corriger le relâchement et la perte de fermeté de la poitrine, dus à la force de gravité ou à la grossesse ou simplement au passage du temps, en donnant à la poitrine un aspect esthétique et une forme en harmonie avec le reste du corps.









On en parle partout, des pages des journaux aux postes d'Instagram. Il y a des femmes qui sefont ce cadeau à l'âge de 40 ans, des jeunes filles de 18 ans qui le demandent en cadeau à leur petit ami et même des divas qui refusent d'utiliser un scalpel (même s'il est sous les yeux de tous). Mais cette intervention n'est en aucun cas aussi simple et peu compliquée qu'on pourrait le croire à première vue. La croyance répandue selon laquelle la mastoplastie n'est guère plus invasive que la pressothérapie est en fait absolument fausse : il s'agit d'opérations évidemment sous anesthésie !



Reconstruction mammaire : ce qui se passe en France



Une chose qu'il faut certainement prendre en considération est que la demande de chirurgie esthétique du sein est très élevée dans notre pays. La France est le quatrième pays au monde en termes de demande d'opérations. Même si, dans ce cas, seulement 10 % des visites chez les chirurgiens aboutissent effectivement à une opération. En effet, les médecins expliquent en détail les avantages et les inconvénients de la chirurgie mammaire et parviennent souvent à dissuader de nombreux clients jeunes et téméraires. Seul un dialogue avec un spécialiste permet de comprendre si le désir de se faire opérer est motivé par des imperfections ou des malformations évidentes, s'il est lié à des problèmes psychologiques importants ou s'il s'agit d'un caprice ou d'un désir de changer sa vie, simplement en changeant d'apparence. Dans ce dernier cas, non seulement l'intervention esthétique ne résout pas le problème, mais elle provoque souvent une plus grande insatisfaction chez le patient qui cherche des moyens nouveaux et différents de s'évader. Au cours de l'entretien, le praticien montre de manière réaliste ce qu'il faut attendre de l'intervention, donne son avis sur ce qu'il faut faire et aide le patient à se concentrer réellement sur l'"après" et les éventuelles complications de santé. La base du plaisir est toujours et dans tous les cas une conscience des forces et des faiblesses et une grande estime de soi, qui se gagne au fil des années et non avec la chirurgie plastique !



Avant de vous décider à vous faire refaire les seins



Évaluez objectivement si le vôtre n'est qu'un caprice ou si vous avez un besoin réel. Si vous souhaitez une petite amélioration de vos seins, rappelez-vous que vous pouvez les soigner de nombreuses façons et augmenter leur fermeté avec des crèmes spécifiques, des jets de douche froide ou avec une activité sportive appropriée et les mettre en valeur de nombreuses façons.

Saviez-vous que la nourriture peut également vous aider et vous donner des seins plus gros et plus fermes ?



Quand recourir à la chirurgie esthétique



Seul un spécialiste sera en mesure de vous orienter et de vous conseiller de la bonne manière. Votre médecin vous prescrira une série de tests en fonction de votre âge (généralement une échographie, une mammographie et parfois une IRM). Le médecin vous interrogera en détail sur les maladies, les opérations, les altérations génétiques et vos antécédents familiaux. Ce n'est qu'alors qu'il pourra vous donner des conseils professionnels et objectifs et vous dire également quel type de prothèse vous convient, quelle forme choisir, dans quelle mesure vous pouvez agrandir votre poitrine en fonction de vos proportions et il vous expliquera sérieusement les complications possibles de l'opération, car oui, il y en a aussi ! Méfiez-vous toujours des coûts trop bas et aussi de celui qui vous donne le feu vert pour l'opération après une discussion de dix minutes !



Augmentation mammaire : chirurgie esthétique pour des seins plus volumineux



On entend par augmentation mammaire l'augmentation des seins obtenue par l'insertion de deux implants en silicone dans une cavité créée entre les seins. La prothèse peut être placée derrière les glandes mammaires ou près de la musculopectorale : tout dépend des caractéristiques structurelles du patient et du type de résultat que le chirurgien veut obtenir. L'incision a lieu sous les seins et, dans de nombreux cas, la cicatrice ne

est très visible si l'aréole du patient est suffisamment large. Le coût de l'opération varie entre 8 et 12 000 euros. Sans complications, le patient rentre chez lui le lendemain de l'opération avec un pansement et le conseil de toujours porter des sous-vêtements contenant la plaie. Après quelques semaines, elle peut retourner au travail, bouger ses bras sans douleur, conduire sa voiture. Il faut environ deux mois pour se remettre au sport et se déplacer en toute liberté.

Mastoplastie réductrice : chirurgie esthétique pour les petits seins



La mastoplastie réductrice est l'intervention chirurgicale requise par les femmes qui souhaitent réduire le volume de leurs seins. C'est une intervention moins nécessaire, et généralement liée à des problèmes réels de nature relationnelle en raison d'imperfections très évidentes. La mastoplastie réductrice est une opération encore plus complexe : parfois, les cicatrices sur le patient sont évidentes et permanentes. Le coût de l'opération varie entre 10 et 14 000 euros.

Seins tombés après l'allaitement : il y a le lifting des seins.



Après l'allaitement ou après une forte perte de poids, parfois même seulement à cause de l'âge, la poitrine perd du tonus et du volume et "descend". Dans ce cas, l'intervention recommandée par les médecins est la mastopexie mammaire ou lifting mammaire, qui consiste à relever les tissus en enlevant l'excès de peau. Dans certains cas, une petite prothèse en silicone ou lipofilling est également insérée, une injection de graisse prise avec la liposuccion du patient lui-même qui donne au corps un effet plus naturel. La mastopexie a un coût allant de 6 à 10 mille euros selon le degré d'intervention.



Complications sanitaires : évaluer les risques de l'intervention



