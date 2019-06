Autobronzant et grossesse: oui mais à certaines conditions

Le bronzage artificiel utilise un ingrédient actif principal, la dihydroxyacétone (DHA) qui est une sorte de sucre. Non toxique, elle agit en synergie avec les protéines qui sont présentes dans les cellules de la couche supérieure de la peau. Il faut savoir que les cellules de la première couche de la peau sont mortes. La réaction chimique, qui a lieu au sein de ces cellules mortes, entraîne la production de la mélanoïdine, pigment brun. Certains autobronzants sont composés également d’une substance qui fonctionne de manière identique à la DHA, l’érythrulose.



Ces deux substances, la DHA et l’érythrulose, utilisées sous la forme de crème, de mousse ou de lingettes n’ont aucun impact sur votre bébé et sa santé. En effet, lors de leur application à la main, par pénétration, elles ne franchissent pas la couche supérieure de la peau. Ce qui veut dire, en clair, que ces substances ne transitent pas dans votre sang. De plus, la peau se renouvelant de façon incessante, le faux bronzage disparaît progressivement lorsque tombent les cellules mortes.

Dans le commerce, vous trouverez facilement, à l’approche de l’été, des produits autobronzants sous toutes les formes.



Par contre, si vous optez pour un autobronzant en cabine dans un centre spécialisé ou en spray, vous courez le risque d’inhaler une petite quantité de DHA et d’érythrulose. A ce jour, les experts ne sont pas en mesure d’évaluer les risques exacts que représente l’inhalation de ces substances pour votre bébé et pour votre corps. Donc, la prudence est de mise, ne faites courir aucun risque à votre bébé et à vous-même, en n’utilisant pas ces solutions de bronzage.