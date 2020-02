Des conseils pour votre marque sur Snapchat

Un univers avec ses propres codes

Jouer avec les filtres

Utiliser le co-marketing pour faire grandir votre audience

Pensez "Vertical" !

Les nouvelles générations sont nées avec des téléphones portables dans la main. Ils savent d'avantage taper sur un clavier que tenir un stylo pour écrire de manière manuscrite. Ca peut sembler très malheureux mais c'est la réalité d'une époque. Le premier constat, c'est que les codes changent rapidement. Les adolescents qui discutent sur Snapchat utilisent des expressions propres à ce mode de communication, propres à ce réseau et surtout ils agrémentent leurs conversations avec une quantité impressionnante d'émojis. Pour faire simple : un émoji est une image utilisée à la place d'un mot. Tout l'intérêt est de gagner du temps dans une discussion et surtout de parler de manière codée.Le souci pour les annonceurs et les professionnels du marketing, c'est justement de pouvoir décrypter ses émojis et la signification qui leurs sont attribués. Lespeuvent parfois être trompeuses. Par exemple, l'émoji "Courgette" n'a rien à voir avec une quelconque envie de légume.Aussi étrange que cela puisse paraître, Snapchat ne propose pas beaucoup de filtres sur son application. Comparé à Instagram par exemple, les filtres proposés par Snapchat sont très limités. Mais sachez que vous pouvez utiliser deux ou même trois filtres sur un seul Snap !Après avoir pris une photo, balayez à gauche pour trouver un filtre qui vous plaît. Maintenez-le enfoncé avec un doigt pendant que vous balayez à nouveau vers la gauche pour trouver l'autre filtre de vous souhaitez utiliser. De cette manière, vous pouvez superposer deux filtres. A vous de bien les utiliser en y ajoutant desappropriés. Une bonne manière de faire forte impression auprès de vos fans.Grâce à cette application, vous pouvez utiliser la technique du co-marketing et obtenir des résultats spectaculaires et immédiats. La technique est très simple : deux propriétaires de profils de marques peuvent s'échanger leurs identifiants (par exemple : @Netflix) et "détourner" Snapchat l'un de l'autre pour renvoyer des nouveaux followers.Cela ne coûte rien mais offre un potentiel de retour sur investissement important car chaque propriétaire d'entreprise gagnera des followers facilement. La seule contrainte est de bien réfléchir à la manière de présenter cet échange. Il faut qu'il soit pertinent sinon les fans pourraient avoir une réaction de rejet. Mais ça vaut le coup d'essayer, non ?L'usage du téléphone évolue et à l'heure actuelle, les vidéos et les images sont verticales. La raison est simple : la majeure partie des utilisateurs ne tournent pas leurs téléphones pour visionner une vidéo ou une photo. Du coup, si vous utilisez le format classique du 16/9, votre vidéo sera affichée de manière minuscule sur l'écran de l'usager. Le nouveau format en vogue est donc le 9/16, autrement dit la vidéo verticale.En fait, le snapchat a été créé en partie dans cette optique. Oui, vous pouvez utiliser l'orientation paysage plus classique. Mais vous prenez le risque d'obtenir un taux de visionnement plus faible, moins d'impressions et moins d'interactions. Lorsque vous créez du contenu pour Snapchat, souvenez-vous toujours de la façon dont votre public utilise son téléphone. N'allez pas produire des contenus pour Snapchat d'une manière qui vous soit facile ou qui vous convienne mais qui aliène votre public. Produisez un bon contenu, verticalement et obtenez plus d'interactions.