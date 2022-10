Avancer dans sa vie amoureuse

Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement amoureux, vous devez comprendre le paradoxe des rencontres que la plupart des femmes me disent."Je ne suis pas encore prête à commencer à sortir, donc je n'ai pas besoin d'aide." C'est tout à fait votre paradoxe. C'est quand vous n'êtes pas prête que vous devez faire le travail pour être prête.Pourquoi ? Avez-vous déjà entendu la question du dilemme : qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf ? Que vous souhaitiez prendre la bonne décision en matière de rencontres ou construire une relation plus aimante et plus saine qui fonctionne. Qu'est-ce qui vient en premier ? De nouvelles compétences relationnelles ou des compétences en matière de rencontres ?Pour réussir en amour la prochaine fois, il est essentiel de travailler sur vos compétences en communication relationnelle AVANT de sortir avec quelqu'un. Avant d'être prêt pour l'amour et une autre relation.Si vous pensez être prêt à commencer à sortir avec quelqu'un et que vous avez déjà vécu une rupture. Soyez averti. Vous risquez fort de reproduire les mêmes schémas dans une future relation (sans vous en rendre compte).Apprendre dès maintenant à connaître votre style de communication est l'une des premières étapes essentielles pour vous aider à reconnaître rapidement l'homme idéal pour vous (que j'appelle M. Extraordinaire). Vous le reconnaîtrez au-delà de l'alchimie, de l'attirance sexuelle, des intérêts et valeurs partagés, et vous saurez ce qui fait de lui le bon choix de rencontre, pour augmenter de manière significative votre survie ensemble !Allez au point 1 ci-dessous si vous ne sortez PAS avec quelqu'un, si vous êtes célibataire et heureux, ou si vous êtes vaguement intéressé par une autre relation en ce moment.Ou allez au point 2, si vous avez des rendez-vous.Si vous ne sortez PAS avec quelqu'un ou n'êtes pas prêt pour une relation. Prendriez-vous votre permis de conduire sans faire votre théorie d'abord pour passer votre test ? Non, vous ne le feriez pas. Vous prendriez certainement le temps d'apprendre votre théorie pour vous préparer à réussir. Il en va de même pour les rencontres. Apprenez d'abord votre théorie sur les relations et la communication, avant de sortir avec quelqu'un, pendant que vous êtes célibataire, et vous accélérerez le succès de vos sorties lorsque vous serez prêt pour l'amour dans le futur (par exemple, si c'est bientôt, ou dans 6 mois, 1 an, ou beaucoup plus longtemps). Instinctivement, votre théorie vous aidera à reconnaître très rapidement votre Monsieur Extraordinaire qui vous sautera aux yeux lorsque vous vous sentirez prête à avancer dans votre vie. Ou alors, attention, vous pourriez tomber dans une autre relation par hasard comme dans une séance de voyance Suisse , et reproduire les mêmes erreurs (dont vous n'êtes probablement pas consciente).Pour réussir en amour, avant d'être prête, vous devrez mieux comprendre votre style de communication, pour ensuite reconnaître le style de communication de l'homme idéal afin d'accélérer vos résultats en amour et en rencontres lorsque vous serez prête à vous remettre en selle. Voici l'exemple parfait du paradoxe de la poule et de l'œuf. Peut-être cet exemple résonne-t-il en vous ?Par exemple, je ne veux pas d'une autre relation, je veux seulement me concentrer sur moi-même, mes affaires et mes enfants (si vous avez une famille). Je ne suis pas intéressé par les rencontres et je n'ai pas besoin d'aide pour le moment. Je veux seulement me concentrer sur moi-même.Réfléchissez à cette question. Serait-il plus bénéfique de prendre conscience des obstacles que vous risquez de rencontrer dans vos relations ou vos rendez-vous, avant ou après vous être senti prêt pour une autre relation ? Mon conseil est avant !Ou vous pourriez perdre un temps précieux et votre vie à rencontrer les mauvais hommes, ou à regarder votre vie vous passer sous le nez. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre comment attirer mon Monsieur Extraordinaire, alors vous n'avez plus à perdre de temps à faire la même erreur (que la plupart des femmes font).Jo, une cliente avec qui j'ai travaillé, a fréquenté des hommes narcissiques pendant 7 ans avant d'adopter ma nouvelle approche. Pour éviter d'attirer des hommes similaires, vous aussi pouvez accélérer vos résultats en amour.2. Si vous êtes en train de faire des rencontres en ce moment (la Saint-Valentin n'est pas si loin). La majorité des femmes attendent d'être choisies par un homme. Si vous ne vous sentez pas à votre place ou si vous ne savez pas quel homme est fait pour vous, je vous recommande vivement d'apprendre à devenir la personne qui choisit en amour. Amusez-vous à sortir avec des hommes, mais je vous suggère de mettre en pause les rencontres sérieuses (ce qui peut sembler injuste, je le sais, car vous êtes peut-être impatiente de sortir avec des hommes, ou vous appréciez l'attention des hommes parce qu'ils vous font vivre). Cependant, le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui d'un expert hautement qualifié en matière de relations et de rencontres. Si vous ne voulez plus de second choix et que vous voulez trouver et construire votre M. Extraordinaire, la relation la plus aimante et saine, qui peut prospérer ! Je vous promets que vos efforts seront récompensés. Les rêves peuvent devenir réalité ! C'est le cas pour moi et ça peut l'être pour vous aussi !