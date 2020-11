Avantages des e-cigarettes: pourquoi choisir l'e-cig?

E-cigarettes jetables (non rechargeables, apparence: souvent comme une cigarette de tabac)

E-cigarettes avec utilisation de plug-in (cartouches ou filtres, apparence: souvent comme les cigarettes de tabac)

E-cigarettes électroniques avec réservoirs rechargeables (divers fabricants, apparence: différente)

Tout d'abord, nous souhaitons vous informer correctement sur les différents types de cigarettes électroniques, et du e-liquide en ligne que vous trouverez sur les meilleurs sites tels que Terpy.fr.Il existe différents types de cigarettes électroniques suivants sur le marché :Si vous souhaitez passer de la cigarette de tabac classique à une e-cigarette, vous devez toujours acheter une e-cigarette rechargeable, et surtout de haute qualité afin de ne pas jeter votre e-cig après 1 semaine et de fumer à nouveau des cigarettes de tabac normales en raison d'éventuelles mauvaises expériences.Une bonne qualité de cigarette électronique vous évitera de la voir accumuler de la poussière sur l'étagère ou de partir à la poubelle. À notre avis, ces conditions préalables importantes sont essentielles pour un «basculement réussi» vers la cigarette électronique.En raison de ces conditions, la soi-disant cigarette électronique jetable n'est probablement plus une option pour vous (à moins que vous ne vouliez simplement tester une cigarette électronique) - car lorsque la cigarette électronique jetable est vide, vous devez sortir et en acheter une nouvelle. À long terme, cela peut être assez coûteux.Les cigarettes électroniques avec des cartouches ou des dépôts à clipser ont souvent l'apparence d'une cigarette normale. Ces cigarettes électroniques sont ensuite remplies d'une substance contenant ou sans nicotine (d'ailleurs, les fabricants de ces substances sont pour la plupart incertains ...)Cependant, le traitement, les performances et la durée de conservation de ces e-cigarettes laissent presque toujours beaucoup à désirer.La principale raison pour laquelle ces "cartouches de cigarettes électroniques" ne sont probablement pas une option pour vous peut être dite tout simplement : parce qu'elles ne tiennent pas ce qu'elles promettent et sont trop chères sur le long terme.Le modèle le meilleur et le moins cher pour vous sur le long terme est une cigarette électronique avec un réservoir rechargeable (et un vaporisateur remplaçable). Mais faites attention ! Il existe en fait 2 types différents de réservoirs rechargeables ici : e-cigs avec réservoirs avec stockage de coton vs. réservoirs sans stockage de coton !Le principal problème avec un dépôt de réservoirs avec stockage de coton est que lorsque le réservoir est vide, le coton du dépôt peut littéralement brûler, cette fumée est aspirée dans l'évaporateur et votre réservoir s'éteint avec toute la e-cigarette (sauf pour la batterie) et ça a juste un goût dégoûtant !Dans certaines circonstances, des substances dangereuses pour la santé peuvent également apparaître. Vous ne voulez pas quelque chose comme ça? Nous non plus.De plus, le problème avec une e-cigarette avec un dépôt de coton (dispositif de stockage de coton) est que vous ne savez pas combien de liquide vous devez remplir pour que le coton soit imbibé de manière optimale. Si vous avez rempli trop de liquide, la e-cigarette coule généralement parce que trop de liquide est aspiré dans le vaporisateur ... si vous en avez rempli trop peu, cela ne cuit pas correctement ou le coton coke.De plus, avec un dépôt de coton (dispositif de stockage de coton), il n'y a pas de développement de vapeur uniforme car l'alimentation en liquide du vaporisateur de l'e-cigarette n'est pas toujours garantie en raison de la nature absorbante du coton !Votre choix doit donc être définitivement une e-cigarette de haute qualité sans coton.Les cigarettes électroniques avec des systèmes de réservoir fermés et sans stockage de coton sont maintenant fabriquées par de nombreuses entreprises différentes, mais la qualité des produits diffère considérablement dans certains cas.Depuis sa création, notre société s'est spécialisée dans les produits de haute qualité de fabricants de marques de renommée internationale. En ce qui concerne la qualité des produits, nous nous appuyons sur nos nombreuses années d'expérience sur le marché (depuis 2011), ainsi que sur le savoir-faire technique et scientifique intensif de nos fabricants et fournisseurs renommés.Les fabricants de marques que nous proposons se sont bâtis une excellente réputation internationale au fil des ans grâce à leur qualité de produit extrêmement élevée et sont parmi les meilleurs sur le marché mondial.Les e-cigarettes de haute qualité des fabricants de marques vous offrent le plus haut niveau de performance avec le résultat de la plus grande satisfaction client. Grâce à leur excellente finition et à la dernière technologie, ils transmettent une "sensation de fumée" réaliste et garantissent une longue durée de vie.Vous trouverez des informations sur nos nombreuses saveurs liquides dans les catégories de liquides respectives sur les meilleurs sites de e-cigs comme