Avocat Genève

La consultation préliminaire est-elle payante ?

Puis-je savoir immédiatement combien la cause me coûtera ?

Quels sont les frais juridiques ?

Y a-t-il un contrat à signer ?

Si je gagne, est-ce que je paie quand même ? Et si je perds ?

La Suisse est l'un des pays les plus querelleurs d'Europe : pour mille habitants, il y a 33 affaires civiles par an. Néanmoins, lorsque la plupart d'entre nous s'assoient devant un avocat, nous ne connaissons pas bien nos droits. "La vérité, c'est que dans un cabinet d'avocats, on est souvent émerveillé et on se fie généralement au premier professionnel recommandé, sans envisager d'autres possibilités. Au lieu de cela, vous devriez arriver préparé et, si c'est le cas, entendre d'autres études. Voici donc les points à clarifier pour ne pas être désorientés."Lors de la première rencontre, le client explique son problème, l'avocat donne une opinion sommaire sur ce qu'il faut faire. La loi stipule que l'avocat peut également demander une indemnisation pour une opinion orale, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Informez-vous d'abord. Le coût, en général, n'est pas inférieur à 100 CHF."C'est votre droit, exigé par la loi, et aujourd'hui, de nombreux avocats publient des estimations analytiques divisées par étapes et par degrés du processus ", dit l'expert. "Demandez au professionnel d'en écrire une où les différents coûts sont indiqués, en fonction des résultats possibles du processus : victoire, défaite ou transaction."Le terme " frais juridiques " désigne le coût de la vie (c.-à-d. les sommes avancées par le cabinet pour les enregistrements et les timbres, par exemple) et les honoraires professionnels. A ce dernier chiffre, il faut toujours ajouter un supplément de 15% : c'est ce qu'on appelle le remboursement forfaitaire qui couvre les frais tels que le carburant pour les déplacements en voiture ou le secrétariat ", poursuit l'enseignant. Si vous le demandez, l'avocat peut vous donner une estimation écrite des coûts, en faisant la distinction entre tous les éléments. "Toutefois, des coûts imprévus, tels que des avis d'experts supplémentaires, peuvent être ajoutés. Le conseil est également de se demander si cela risque de se produire pendant l'essai.Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Le Conseil national de la police scientifique a établi un contrat type. Vous pouvez le trouver sur les sites Internet des barreaux (par exemple, cliquez sur bar associations.ts.it/node/453 pour la région de Trieste). Il prévoit que le client laisse un dépôt, peut-être 20 % des frais, et paie le reste sur une base régulière ou à la fin d'une poursuite judiciaire. Si l'avocat ne respecte pas les accords, il peut renoncer au mandat."Qui est défait supporte tous les frais de procédure, y compris les honoraires de l'avocat de l'autre partie, et doit également rembourser les sommes avancées" "Dans certains cas, cependant, le juge pourrait ordonner l'indemnisation des frais, établissant, en pratique, que chacun s'occupe de ses propres frais.Recherchez un professionnel qui applique la formule Payer pour le résultat (vous payez pour le résultat) ou proposez-le à la personne que vous avez choisie pour vous représenter. De cette façon, l'avocat renonce aux acomptes ou peut même anticiper vos frais. Vous pouvez établir qu'il ne sera payé qu'en cas de victoire ou ajuster ses honoraires en fonction de l'issue de l'affaire. Les montants doivent être indiqués immédiatement dans le contrat que vous concluez et sont un peu plus élevés que ce que vous auriez dépensé avec la formule classique, car l'avocat assume le risque économique pour vous. C'est à vous de payer les frais juridiques de l'autre partie en cas de défaite.Comment trouver l'avocat qui me convient ?"Les avocats ne suivent pas un parcours de spécialisation reconnu par la loi après l'obtention du diplôme (comme c'est le cas pour les médecins). Ils perfectionnent leurs compétences dans le domaine et approfondissent leurs connaissances sur certains sujets en suivant des cours. Le bouche à oreille ou une recherche sur des sites Web spécialisés peuvent vous aider à choisir celui qui vous convient. Si vous avez un accident de voiture, par exemple, il est déconseillé de vous adresser à la même personne que vous avez approchée pour la cause dans l'immeuble en copropriété. Essayez de demander si l'avocat a traité des cas similaires aux vôtres et s'il peut se vanter d'avoir des publications dans son domaineSite Internet à découvrir : https://avocatgeneve.org/