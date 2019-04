Avocat Lausanne

Au siècle dernier, les avocats des grands cabinets se sont distingués en ayant quelques professeurs, en parlant anglais, en étant à l'aise dans les sphères internationales et en ayant accès aux opérateurs du marché, tant dans les entreprises que dans le grand appareil de l'Etat.Avec l'arrivée des cabinets anglo-saxons et l'intensification de la concurrence, les attentes ont également augmenté : l'avocat devait, en plus des connaissances techniques approfondies qui, à un certain niveau, étaient déjà présumées, connaître le secteur économique de son client et sa stratégie pour pouvoir anticiper les problèmes ou les opportunités et agir comme conseiller commercial.Les clients apprécient que l'avocat soit résolu et pro deal, qu'il ne leur dise pas qu'on ne peut rien faire, mais comment le faire pour qu'il soit en sécurité et légalement blindé. Tout cela avec la responsabilité et le maintien de l'indépendance, avec la capacité de s'arrêter lorsque le risque n'est pas conseillé.De nos jours, les clients sont très sophistiqués, soit parce que ce sont des avocats qui engagent des avocats des sociétés, soit parce que n'importe qui a accès à l'information juridique sur Internet. La spécialisation est fondamentale, les clients non seulement recherchent ce que leurs avocats connaissent de droit, mais qu'ils recherchent les leaders dans chaque matière, raison pour laquelle la marque personnelle de l'avocat, sa visibilité comme expert reconnu est un pilier pour le développement de l'entreprise.Il est non seulement nécessaire de bien faire le travail, mais aussi de l'accomplir. Dans les bureaux, les systèmes de rémunération ont changé. Il ne suffit plus de travailler, les avocats doivent générer des affaires pour être promus et même pour avoir accès à une rémunération variable.Dans un monde globalisé, les avocats d'affaires sont appelés à collaborer avec leurs clients dans le processus d'internationalisation. Cela implique différents types d'accords, qu'il s'agisse d'ouvrir leurs propres bureaux à l'étranger, de rejoindre un cabinet international, de participer à une alliance exclusive, à des réseaux de Best Friends ou à des accords bilatéraux avec des cabinets d'avocats dans des juridictions d'intérêt.La gestion de la relation avec les clients a également été mise en avant, l'important n'est pas seulement de faire un bon travail juridique, mais aussi que le client le perçoive comme tel. La qualité, c'est que ce que le client comprend, c'est la qualité, et ici entrent en jeu des compétences que personne ne nous a enseignées à la faculté : intelligence émotionnelle, empathie, communication interpersonnelle, gestion des frustrations et un énorme etcetera.Les clients n'acceptent plus d'être facturés à l'heure. Cela nous oblige à établir un budget avant de commencer une mission, puis à gérer le projet à but lucratif. L'utilisation de l'Alternative Fee Arrangements et, en son sein, les primes de succès, sont un avantage pour les clients qui cherchent chez un avocat quelque chose de plus qu'un moyen, mais un allié en affaires. Le client ne voit plus d'un bon œil quoi qu'il arrive, c'est l'avocat qui gagne.Lorsque nous avons cru qu'on ne pouvait plus nous en demander plus, la technologie a fait irruption dans nos vies, détruisant les modèles promotionnels que nous utilisions. Du modèle fermé et contrôlé dans lequel les cabinets croient avoir pris en charge le vol de professionnels en excluant les jeunes avocats du web, à la révision par chaque membre de la direction d'un communiqué de presse et du code de déontologie interdisant presque tout, à la mise à jour du CV de chaque avocat indépendamment sur LinkedIn, la publication des tuits avec photos en temps réel et la saisie des opportunités sur des plateformes web. Beaucoup le voient comme un fardeau ou de nouveaux risques, mais en réalité c'est un monde d'opportunités pour tous ceux qui peuvent fournir un contenu de qualité, utile et dans un format digeste en ligne.La qualité juridique n'est plus de connaître le droit applicable, aujourd'hui nous devons donner beaucoup plus pour être choisis. De nouveaux modes d'exercice du droit sont apparus, dans lesquels les systèmes d'information et les systèmes de gestion de projets façonnent les différentes professions du droit. Le droit des marchandises n'est fongible et rentable que s'il est extrêmement efficace. D'autre part, il y a le plaidoyer basé sur la confiance, l'hyperspécialisation, le lobbying et le conseil aux entreprises. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour manger ce gâteau.En savoir plus : https://avocatlausanne.net/vaud/lausanne/