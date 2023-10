Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Avoir une belle poitrine grâce à la chirurgie esthétique ?

La chirurgie esthétique peut donner beaucoup de solutions pour avoir des beaux seins ! Sachez en plus en découvrant notre article sur les différentes chirurgies mammaires.







Lorsque la nature ou les changements causés par l'allaitement, les variations de poids ou le passage des années ne la satisfont pas avec cette partie de son corps, elle peut avoir recours à la chirurgie plastique. Le professeur Antonio Ottaviani, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique, explique comment on peut intervenir pour améliorer la forme et le volume des seins, grâce à la chirurgie plastique mammaire.

Comment la chirurgie plastique peut-elle aider une femme qui n'est pas satisfaite de sa poitrine ?



La chirurgie peut intervenir pour modifier et améliorer le sein dans tous les cas où il est nécessaire d'augmenter ou de diminuer son volume ou même de modifier sa forme.



Bien entendu, il s'agit d'opérations très différentes avec des résultats cicatriciels totalement différents.



Dans la plupart des cas, la sensibilité du complexe aréolo-mammillaire et la fonctionnalité de la glande mammaire ne sont pas modifiées.



Quelles sont les opérations les plus courantes en matière de chirurgie mammaire ?



L'une des opérations les plus populaires est la mastoplastie additive, qui consiste en une augmentation mammaire à l'aide d'implants ronds ou de forme anatomique, insérés en position sous-musculaire ou sur-musculaire selon les cas.



Les seins très volumineux, en revanche, nécessitent une mammoplastie de réduction, qui implique une réduction du tissu mammaire et de l'excès de peau avec un remodelage du sein.



Le remodelage avec élimination de l'excès de peau, dans le cas de seins tombants (ptose mammaire), est indiqué par la mastopexie.



Dans le cas de l'altération morphologique connue sous le nom de sein tubéreux, le sein doit être remodelé par une opération ciblée qui nécessite parfois l'utilisation d'implants.



Quel est l'âge moyen des patientes adressées pour une chirurgie mammaire ?



Les patientes qui ont besoin d'une augmentation mammaire sont âgées de 15/16 ans (généralement à partir de la fin de leur développement) à des âges plus avancés, mais généralement pas plus de 70-80 ans.



Il n'est pas possible de déterminer l'âge moyen des patientes qui viennent me voir, car l'âge varie considérablement en fonction du type d'intervention chirurgicale requis. Par exemple, comme il est facile de le comprendre, les jeunes patientes demandent une augmentation alors qu'avec l'âge, une mastopexie ou une réduction est demandée plus fréquemment.



Comment la perception du corps change-t-elle chez une femme ayant subi une chirurgie mammaire ?



Il est certain que pour une femme qui a subi une opération améliorant l'aspect de ses seins, la perception de son corps change considérablement, car une zone particulièrement importante de sa féminité est touchée.

Le chirurgien peut-il dire "non" à la plastie mammaire ?



Le chirurgien doit toujours orienter la patiente et lui conseiller de s'engager dans la voie chirurgicale qui lui donnera le résultat le plus naturel et le mieux adapté à son corps : en un mot, faire le bon choix. Dans la mesure du possible, les augmentations mammaires exagérées sont à déconseiller car, outre leur aspect peu naturel, elles peuvent provoquer un affaissement et une chute des seins avec le temps.



Le résultat d'une opération doit être le plus naturel possible, ne pas déformer et ne pas être en désaccord avec le corps.

Michelle Sandra

Lu 23 fois









