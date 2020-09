Bénin:le gouvernement condamne le refus des pièces de monnaies altérées

Le refus des pièces de monnaies altérées et billets de banque jugés sales et froissés est maintenant puni par la loi au Bénin. Dans un communiqué qui a été rendu public de jeudi 03 Septembre 2020, le Ministre de l’Economie et des finances, M. Romuald Wadagni a annoncé clairement que le refus des pièces de monnaie trop usées ou des billets de banque trop sales et froissés est devenu une infraction punie sévèrement par la loi. Selon le Ministre de l’Economie et des finances, ces refus engendrent des problèmes entre les clients et les vendeurs.

Il précise : « Je tiens à rassurer les populations que les pièces de monnaies lisses ayant perdues leurs éclats ou mutilées et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours court et pouvoir libératoire sur toute l’étendue du territoire national et dans tous les pays de l’Union monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ».



Cependant, M. Romuald Wadagni invite tous les béninois ayant à leur disposition des pièces de monnaie lisses ou des billets de banques déchirés et froissés à procéder à leur échange au près des guichets automatiques. Suite aux dispositions prises par la Banque Centrale, nul n’a le droit de refuser une pièce de monnaie reconnaissable. Tant que la pièce ou le billet porte les principaux caractères sur les deux faces et même si les billets sont froissés, personne n’a le droit de refuser les pièces de monnaies ainsi que les billets de banque.