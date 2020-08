Afrique et Moyen-Orient

Beyrouth: capitale dévastée

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, se rend au Liban les 20 et 21 août 2020 "pour marquer son soutien à la communauté française et aux opérateurs déployant l'aide française au Liban".

Le directeur du port de Beyrouth a annoncé mercredi que le port libanais était toujours opérationnel après les explosions, l'armée libanaise a déblayé les quais 11, 12 et 13 ainsi que la cour 3.

Une très forte explosion a secoué la ville de Beyrouth au Liban le 04 aout 2020 dernier. Le bilan est très lourd. Bien qu’il soit encore provisoire, il fait état actuellement de près de 200 morts, d'au moins 6000 blessés et de plusieurs dizaines de disparus.



Des produits dangereux Un grand stock de Nitrate d’ammonium est à l’origine de cette explosion macabre. En effet, pas moins de 2750 kg de nitrate d’ammonium ont explosé. Plusieurs vidéos amateurs ont circulé sur le net et ont pu témoigner de la violence inouïe de l’explosion dont la déflagration s’est étendue à plusieurs km de l’épicentre.

Élan de solidarité internationale

Un deuil national a été décrété par le pouvoir en place pour rendre hommage aux victimes, de nationalités différentes. Tous les pays du monde ont montré leur soutien au peuple Libanais face à cette tragédie. La France a immédiatement proposé son assistance technique et logistique pour faire face au désastre et venir en aide à la population.

La mairie de Tel Aviv, bien que la Lybie et Israël sont encore techniquement en guerre a aussi emprunté les couleurs de la Lybie, le temps d’une journée pour honorer les victimes et le pays. C’est un geste qui a été salué unanimement par la classe politique Israélienne, de gauche comme de droite.





Le temps de la reconstruction La population locale a très rapidement pris pelles et balais pour nettoyer les rues de la ville.

Le procureur militaire, Fadi Akiki, a été saisi pour diriger les investigations et pour mener les enquêtes. Des arrestations ont eu lieu parmi les fonctionnaires du port, de la douane, des responsables des travaux d’entretien et des ouvriers ayant effectué les travaux d’entretien du hangar numéro douze d’où l’explosion est partie.

Arianne Serge

