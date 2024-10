Santé du président camerounais Paul Biya ? Shhh, personne n’a le droit d’en parler

L’interdiction de débattre sur la santé du président

Face à l’intensification des rumeurs, les autorités camerounaises ont pris la décision d’interdire toute discussion publique sur l’état de santé du chef de l’État. Cette mesure, annoncée par le ministère de l’Administration territoriale, vise à mettre un terme aux spéculations. Cependant, elle a eu l’effet inverse. Au lieu de calmer les débats, cette interdiction a suscité encore plus de soupçons au sein de la population et des observateurs internationaux.



Dans un contexte où l’élection présidentielle prévue en 2025 approche, la question de la succession de Paul Biya devient de plus en plus pressante. L’interdiction de discuter de sa santé a également relancé les discussions sur l’absence de préparation à une éventuelle transition politique. Beaucoup se demandent si le gouvernement est prêt à faire face à l’après-Biya.



La succession de Paul Biya reste un sujet hautement sensible et complexe. En vertu de la Constitution camerounaise, c’est le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, qui devrait assurer l’intérim en cas de vacance du pouvoir. Cependant, à bientôt 90 ans, lui-même régulièrement hospitalisé, cette option semble fragile. Cette incertitude ajoute à l’atmosphère de tension politique qui règne au Cameroun, un pays qui n’a jamais connu de véritable alternance politique.



Depuis des années, Paul Biya a réussi à écarter toute figure politique susceptible de revendiquer le poste de président. Plusieurs noms de successeurs potentiels circulent, mais aucun d’entre eux ne semble se dégager clairement. Ce manque de préparation officielle à la succession et l'absence de dauphin déclaré laissent le pays dans une position délicate. Selon certains analystes, la stratégie de Biya de maintenir un culte autour de sa personne a rendu toute transition démocratique difficilement envisageable.