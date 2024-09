Fatman Scoop : Une Figure Incontournable du Hip-Hop Américain Disparaît à l’Âge de 53 Ans

Vendredi soir, lors d'une performance enflammée à Hamden, dans le Connecticut, Fatman Scoop s'est soudainement effondré sur scène, nécessitant une intervention médicale d'urgence. Malgré les efforts des secouristes qui lui ont administré un massage cardiaque sur place, et son transport immédiat à l'hôpital, les médecins n'ont pas réussi à le réanimer. Le maire de la ville a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, exprimant sa tristesse face à la disparition d'une figure aussi influente du hip-hop.



Fatman Scoop s’était fait connaître à la fin des années 1990 avec le single "Be Faithful", un tube qui a conquis les clubs du monde entier et qui reste l'un des hymnes de la culture hip-hop. Son impact sur la scène musicale s’est renforcé avec des collaborations emblématiques, notamment avec Missy Elliott sur le hit "Lose Control", ainsi qu’avec d’autres stars telles que Mariah Carey et Timbaland. Le rappeur avait récemment sorti un nouveau clip, "Let it Go", et travaillait sur un morceau pour le prochain album d’A$AP Rocky, illustrant ainsi une carrière toujours active et créative jusqu'à la fin.



La disparition de Fatman Scoop a provoqué une onde de choc dans le monde de la musique, de nombreux artistes lui rendant hommage sur les réseaux sociaux. Missy Elliott, l'une de ses plus proches collaboratrices, a exprimé sa gratitude et son admiration sur X (anciennement Twitter), affirmant que sa "voix et son énergie avaient contribué à de nombreuses chansons qui ont rendu les gens heureux et les ont fait danser pendant plus de deux décennies". Elle a souligné que "son impact est énorme et ne sera jamais oublié".



DJ Birch Michael, son tour manager, a partagé un message poignant sur Instagram : "C’est le cœur lourd que je vous annonce la mort d’Issac Freeman. On a voyagé à travers le monde et tu m’as fait jouer sur les plus grandes scènes de cette planète. Ce que tu m’as appris a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui". Ces hommages témoignent de l'empreinte durable laissée par Fatman Scoop dans l'industrie musicale et dans la vie de ceux qui l'ont connu personnellement.