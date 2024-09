Israël : La Fin de la Grève Générale Ordonnée par un Tribunal de Tel-Aviv

Dès les premières heures du lundi 2 septembre, plusieurs grandes villes d'Israël, notamment Tel-Aviv et Haïfa, ont annoncé la fermeture de leurs services municipaux en réponse à l'appel à la grève. De nombreux secteurs ont été touchés, y compris les transports publics, qui ont été partiellement paralysés, et l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, où les départs ont été suspendus pendant deux heures avant de reprendre partiellement. Le mouvement de grève a été diversement suivi, les services gouvernementaux et certaines entreprises privées ayant cessé leurs activités.



Cependant, la grève générale a pris fin prématurément à la suite d'une décision judiciaire. Arnon Bar-David, président de la centrale syndicale Histadrout, avait initialement annoncé que la grève se poursuivrait jusqu'à 18 heures. Mais un tribunal de Tel-Aviv a ordonné que la grève soit stoppée dès 14h30, invoquant la nécessité de maintenir le fonctionnement des services essentiels. Cette décision a surpris de nombreux observateurs et a provoqué des réactions contrastées parmi les syndicats et les manifestants.

Parallèlement à ces développements, des manifestations d'envergure ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Dès le dimanche précédent, des dizaines de milliers d'Israéliens ont investi les rues pour réclamer des actions immédiates du gouvernement visant à garantir la libération des otages retenus par le Hamas à Gaza. À Tel-Aviv, des manifestants ont bloqué une autoroute importante, provoquant des affrontements avec la police qui ont entraîné plusieurs arrestations.



En même temps, l'armée israélienne a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie, où des combats ont été signalés près du camp de réfugiés de Jénine. Des explosions ont été entendues, et un épais nuage de fumée s'est élevé au-dessus de la zone. Dans une attaque distincte dans le sud de la Cisjordanie, trois policiers israéliens ont été tués près d'un point de contrôle. Les forces de sécurité israéliennes ont abattu un Palestinien soupçonné d'être à l'origine de cette attaque.



Alors que la situation sécuritaire reste tendue, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a débuté dans la bande de Gaza. Cette initiative, qui a été lancée sous l'égide de "pauses humanitaires" de trois jours, vise à immuniser plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans après la détection d'un cas de poliomyélite, le premier signalé dans ce territoire en 25 ans. Selon les autorités de santé de Gaza, plus de 72 000 enfants ont été vaccinés dès le premier jour de l'opération.



Cette campagne de vaccination, malgré le contexte de conflit, montre l'importance des efforts humanitaires pour protéger la santé des enfants dans les zones de crise. Les pauses humanitaires ont permis de fournir un accès aux vaccins, même dans un environnement où les tensions sont élevées et les opérations militaires se poursuivent.