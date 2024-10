Bizerte: la guerre oubliée?

La Légion étrangère à Bizerte

L'intervention de la Légion étrangère lors de la guerre de Bizerte en juillet 1961 est un épisode marquant du conflit, notamment en raison de l'engagement de cette force d'élite française dans la répression des forces tunisiennes et des civils.

Réputée pour sa discipline et son efficacité militaire, la Légion étrangère a été déployée dans le cadre de la défense de la base navale de Bizerte, un point stratégique pour la France en Méditerranée.

Au moment des affrontements, l'armée française, mieux équipée et mieux organisée que les forces tunisiennes, a eu recours à divers contingents, y compris la Légion étrangère, pour réprimer les mouvements de protestation tunisienne qui visaient à bloquer l'accès à la base.

Dès que les hostilités ont éclaté, la Légion étrangère a été envoyée en première ligne pour protéger la base et rétablir les accès stratégiques bloqués par les Tunisiens. Les légionnaires, appuyés par des unités parachutistes et la marine française, ont mené une série d'opérations de nettoyage et de répression dans et autour de la ville de Bizerte.



De nombreuses allégations d'exactions ont été rapportées dans les semaines et les mois qui ont suivi les affrontements, bien que la Légion étrangère ait rempli un rôle militaire traditionnel dans la défense de la base, Plusieurs sources font état de violences commises contre la population civile tunisienne, notamment :

- Des tirs sur des civils. Durant les opérations militaires, des témoignages rapportent que les forces françaises, dont la Légion étrangère, auraient ouvert le feu sur des civils non armés. Des centaines de Tunisiens, dont des femmes et des enfants, auraient été tués ou blessés lors des combats. Les rapports font état de tirs d'artillerie, d'attaques aériennes et de mitraillages dans des zones civiles.

- Des destructions de propriétés. Les forces françaises auraient également procédé à la destruction de maisons et d'infrastructures civiles lors des affrontements, en particulier dans les quartiers proches de la base et dans les zones où se trouvaient des poches de résistance tunisienne.

- Des tortures et mauvais traitements. Des témoignages de survivants font état de cas de mauvais traitements infligés par les soldats français, y compris des détentions arbitraires et des tortures de militants ou de civils soupçonnés de soutenir les forces tunisiennes.

Ces accusations n'ont pas toujours été pleinement corroborées par des enquêtes officielles. La violence de la répression française à Bizerte a toutefois été dénoncée par plusieurs organisations internationales et des pays arabes. En Tunisie, ce souvenir est particulièrement vivace et considéré comme un exemple des dernières brutalités coloniales françaises.



L’intervention de la Légion étrangère et la violence des combats ont provoqué une vague d’indignation internationale. De nombreux pays, y compris les États-Unis et plusieurs nations arabes, ont condamné la réponse disproportionnée de la France. Les Nations Unies ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat.

En France, les autorités ont cherché à minimiser les accusations de brutalité tout en affirmant que les actions des forces françaises étaient justifiées pour protéger leurs positions stratégiques. Cependant, la pression internationale, couplée à la guerre d’indépendance algérienne en cours, a contraint la France à envisager une solution diplomatique.