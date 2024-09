Thierry Beaudet, un Candidat Surprise pour Matignon : Pourquoi Macron Envisage Son Nom

Thierry Beaudet, un nom qui a émergé dans les derniers jours avant l'annonce officielle, a été contacté par Emmanuel Macron dès la semaine précédente. En plus d'être un visage relativement nouveau sur la scène politique nationale, il représente un profil plus technique que politique, contrastant ainsi avec les autres prétendants. Cet aspect pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Macron le considère sérieusement pour le poste. Selon L'Opinion, la décision de le nommer pourrait être officialisée "d'ici mercredi", selon les déclarations d'un proche du président.



Thierry Beaudet possède une solide expérience dans le secteur mutualiste, ayant présidé la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) de 2016 à 2021, ainsi que le Groupe VYV, une union mutualiste regroupant plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avant cela, il a été à la tête de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) de 2009 à 2017. En 2021, il a choisi de ne pas renouveler son mandat à la FNMF pour se consacrer à ses nouvelles fonctions à la présidence du CESE.



Inconnu du grand public, Beaudet présente pourtant un parcours impressionnant dans les milieux associatifs et mutualistes, ce qui correspond aux critères d'Emmanuel Macron pour le choix de son Premier ministre. Le CESE, que Beaudet dirige depuis 2021, est la troisième assemblée constitutionnelle de la République, jouant un rôle consultatif et représentant divers acteurs sociaux. Le choix d'une personnalité issue de la société civile, avec une faible implication politique traditionnelle, reflète le désir de Macron d'élargir sa base de soutien sans s'aliéner les différentes factions politiques.



En outre, Beaudet bénéficie d'une réputation solide pour son engagement dans des causes sociales et ses actions dans le domaine de la mutualité. Son profil pourrait séduire une partie de la gauche modérée tout en restant acceptable pour le centre-droit, ce qui pourrait jouer en faveur d'une coalition plus large pour Macron. Cependant, malgré cette flexibilité apparente, il reste incertain s'il pourra résister aux défis politiques à venir, notamment face à une potentielle motion de censure.