Découvrir Lausanne en vacances

1. La Cathédrale de Lausanne

2. Le Musée Olympique

3. Le quartier du Flon

4. Le Lac Léman

5. Le Musée de l'Élysée

6. Le Palais de Rumine

Le Musée cantonal des beaux-arts .

. Le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire .

. Le Musée de zoologie. C’est un lieu idéal pour les passionnés d’art, d’histoire et de sciences naturelles.

7. Les vignobles de Lavaux

8. Le Parc de Mon-Repos

9. Le Rolex Learning Center

10. Les marchés et la gastronomie

11. La Fondation de l'Hermitage

12. Le Chalet-à-Gobet et la nature environnante

Lade Lausanne est un chef-d'œuvre gothique datant du XIIIe siècle. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Vous pouvez explorer ses magnifiques vitraux et gravir les 224 marches de la tour pour profiter d'une vue panoramique sur la ville et le lac Léman. Ne manquez pas d'observer le guet qui, chaque soir, annonce l'heure depuis la tour, une tradition unique en Suisse.Lausanne est le siège du Comité International Olympique, et leest un incontournable pour les passionnés de sport. Situé au bord du lac, ce musée interactif retrace l'histoire des Jeux Olympiques, de l'Antiquité à nos jours. Il présente des objets uniques, des vidéos d'archives et des installations multimédias immersives qui vous plongeront dans l'esprit olympique.Leest le quartier branché et animé de Lausanne. Ancien quartier industriel, il a été transformé en un lieu tendance avec ses restaurants, bars, boutiques, et galeries d'art. C'est l'endroit parfait pour découvrir la vie nocturne de Lausanne, se détendre en terrasse ou explorer des espaces culturels contemporains.Lausanne est idéalement située sur les rives du, le plus grand lac d'Europe occidentale. Vous pouvez profiter de promenades le long des quais à, le port pittoresque de la ville, ou encore faire une croisière en bateau pour admirer les montagnes environnantes. L'été, les rives du lac sont parfaites pour des activités nautiques telles que le paddle, la voile, ou la baignade.Pour les amateurs de photographie, leest un must. Il est l'un des musées les plus réputés au monde pour la photographie. Ce musée propose des expositions temporaires et permanentes de photographes de renom et d'artistes émergents. Il est situé dans une villa avec vue sur le lac Léman, ce qui rend la visite encore plus agréable.Ce splendide bâtiment de style Renaissance florentine abrite plusieurs musées cantonaux, notamment :Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, lesse situent à quelques minutes de Lausanne. Ces vignobles offrent des vues spectaculaires sur le lac Léman et les Alpes. Vous pouvez explorer les sentiers de randonnée à travers les vignes, visiter des caves pour déguster des vins suisses, notamment le fameux, ou simplement profiter de la beauté du paysage.Leest un havre de paix au cœur de Lausanne. Ce jardin à l'anglaise est parfait pour une promenade tranquille. Vous y trouverez des fontaines, des étangs et des sculptures, ainsi qu'un pavillon romantique entouré de verdure. C'est également un excellent endroit pour pique-niquer en famille ou entre amis.Situé sur le campus de l', leest un espace ultramoderne dédié à l'apprentissage et à l'innovation. Le bâtiment, conçu par les architectes japonais SANAA, est un chef-d'œuvre architectural avec ses formes ondulées et son espace ouvert. Vous pouvez le visiter pour admirer son architecture et découvrir les bibliothèques et espaces de travail high-tech.Lausanne est une ville idéale pour les amateurs de bonne cuisine. Ne manquez pas de visiter les, où vous pourrez découvrir des produits frais, des fromages suisses, et d'autres spécialités locales. Le marché de la Riponne, qui se tient plusieurs fois par semaine, est l'un des plus populaires. Pour un repas plus formel, Lausanne compte de nombreux restaurants gastronomiques qui mettent en avant la cuisine suisse et internationale.Laest un musée d'art installé dans une magnifique maison de maître avec une vue imprenable sur le lac et les montagnes. Le musée propose des expositions d'art temporaires, souvent centrées sur des artistes impressionnistes, modernes et contemporains. Les jardins de la Fondation sont parfaits pour une promenade après avoir découvert ses riches collections.Si vous êtes amateur de nature, n'hésitez pas à explorer la campagne environnante de Lausanne., situé à quelques kilomètres du centre, est le point de départ idéal pour des randonnées à pied ou à vélo dans les forêts et collines avoisinantes. Vous pourrez également pratiquer l'équitation ou vous détendre dans un cadre naturel apaisant.