Cuba plongée dans l’obscurité après l’arrêt de sa principale centrale thermique

Le réseau électrique cubain repose principalement sur des centrales thermiques vieillissantes, qui sont souvent sujettes à des pannes ou nécessitent des opérations de maintenance prolongées. Parmi les huit centrales thermiques principales du pays, la centrale Antonio Guiteras est l’une des plus importantes. Construite dans les années 1980, cette installation a été conçue pour répondre à une grande partie des besoins énergétiques de Cuba. Cependant, au fil des années, elle a souffert d’un manque d’investissements et d’une détérioration progressive, comme l’ensemble du réseau énergétique national.



En plus de ses centrales locales, Cuba dépend également de sept centrales flottantes louées à des entreprises russes pour compléter sa production d’électricité. Ces centrales, bien que temporaires, jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement énergétique du pays. Toutefois, leur fonctionnement est également tributaire de l’accès au carburant, une ressource qui est devenue de plus en plus difficile à obtenir en raison de l’embargo américain, en vigueur depuis 1962. Le renforcement de cet embargo, ces dernières années, a limité la capacité de Cuba à se procurer les pièces de rechange et le carburant nécessaires pour maintenir ses centrales en état de marche.



Face à ces difficultés croissantes, le gouvernement cubain a décrété jeudi une « urgence énergétique », reconnaissant les défis que représente l’approvisionnement en électricité. Le Premier ministre Manuel Marrero a annoncé la suspension de toutes les activités non essentielles du secteur public pour économiser de l’énergie et concentrer les ressources sur les infrastructures critiques, telles que les hôpitaux. Cette mesure, bien qu’importante, n’a pas suffi à éviter la panne généralisée qui a suivi l’arrêt de la centrale Antonio Guiteras.



La population cubaine, déjà confrontée à des pénuries alimentaires et à une inflation galopante, subit les conséquences de cette crise énergétique de plein fouet. Les longues coupures d’électricité ont non seulement perturbé la vie quotidienne, mais elles ont aussi aggravé les tensions sociales. Dans certaines provinces, les habitants sont restés sans électricité pendant plus de vingt heures par jour, rendant difficile l’accès aux services de base, tels que l’eau potable et les soins de santé. De nombreux foyers cubains utilisent encore des appareils électriques pour cuisiner ou s’éclairer, ce qui rend les coupures de courant particulièrement dévastatrices.