Bien organiser le travail ?

Comment faire les bons choix et ne pas gaspiller l'argentComme les champignons aujourd'hui, les "agences et professionnels" ont vu le jour avec des campagnes web qui vous font le site de commerce électronique avec quelques euros et en quelques jours, ou vous promettent de la visibilité et des clients en peu de temps avec des secrets à bon prix. Eh bien, c'est l'un des moments les plus difficiles pour ceux qui ne connaissent pas le secteur et où il est plus facile de faire des erreurs pour ceux qui s'y fient sans savoir où aller.Le professionnalisme, la compétence et l'expérience sont rémunérés, du moins la bonne.Vous devez choisir uniquement des entreprises consolidées du secteur du web et des professionnels sérieux ayant des avis visibles des clients qui peuvent être contactés pour d'éventuelles vérifications. En bref, des entreprises qui peuvent vous suivre en toute conscience, voire limiter ce qui est demandé par le client lorsqu'il n'est pas considéré comme prêt à affronter le processus de numérisation qui prend parfois des mois ou des années et certainement pas 2 jours. Nous opérons une sélection de clients, car un client non prêt et non préparé sera un client insatisfait et c'est un problème pour lui mais aussi pour nous.En attendant, que pouvez-vous faire immédiatement pour une lampe qui fonctionne bien ?Si vous voulez quand même commencer à faire quelque chose, je vais vous donner quelques conseils pour démarrer votre lumière de travail intelligente :Organisez votre travail avec des procédures plus ou moins standardisées, créez des activités pour contrôler à distance votre flux de travail et celui de vos collaborateurs. Par exemple, obtenez un rapport en fin de journée et préparez une liste de tâches quotidiennes ou hebdomadaires à assigner, même par courriel ou avec un fichier Excel si vous n'avez rien d'autre.En bref, utilisez une sorte de système de contrôle informatique, même s'il est brut. Cela vous aidera à commencer à aborder une nouvelle façon de travailler, à rédiger des procédures, à les corriger et à comprendre les erreurs et les améliorations que vous pouvez appliquer à votre processus de travail.Apprenez à vos employés à respecter les horaires et les engagements. Lorsque vous travaillez à la maison d'un jour à l'autre, vous ne pouvez pas toujours "rester à la maison pour travailler" tout de suite.Envoyez-leur toutes les activités de la journée en début de matinée ou la veille au soir et demandez-leur de vous envoyer des éclaircissements avant de commencer s'ils ont des doutes et demandez-leur de vous envoyer le rapport avec les choses faites le soir.Faire un appel périodique skype ou un autre outil d'appel vidéo (il est important de voir et pas seulement de sentir), en particulier pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler intelligemment devrait être fait presque tous les jours (mieux si chaque jour au début de la journée et le soir pour le fermer).Bien sûr, il serait préférable d'avoir un crm/erp web qui vous aide à gérer les tâches, les collaborateurs, le flux, les clients, etc... mais vous pouvez commencer comme recommandé et, en attendant, vous pouvez compter sur une entreprise qui prépare un logiciel ad hoc personnalisé à utiliser via le web en temps voulu.