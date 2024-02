Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Bienfaits psychologiques de l'augmentation mammaire ?

Les bienfaits psychologiques c'est un sujet dont ne parle pas assez ! Notre article du jour sur l'augmentation mammaire vous aidera à en savoir plus sur cet aspect de la chirurgie mammaire. Des sites internet vous sont conseillés à la fin de cet article pour approfondir !

L'augmentation mammaire avec prothèses est une intervention chirurgicale qui utilise des implants mammaires pour améliorer la taille et la forme des seins d'une femme. La chirurgie d'augmentation mammaire peut être pratiquée sur des femmes qui ont perdu leur propre tissu mammaire naturel en raison d'une grossesse, d'une perte de poids ou d'autres causes. Dans certains cas, lorsque la chirurgie d'augmentation mammaire n'est pas possible ou souhaitée, une patiente peut opter pour un implant à la place. Le Dr Stéphane Smarrito chirurgien esthétique mondialement connu spécialiste de l'augmentation mammaire prend le temps de répondre à des questions sur l'augmentation mammaire par prothèses ou par Lipofilling.



Augmentation mammaire ou rehaussement des seins : quand on ne se sent plus soi-même



En raison du vieillissement, ou à la suite d'une grossesse ou d'un amaigrissement excessif, de nombreuses femmes ne s'aiment plus, n'acceptent plus leurs seins, qui apparaissent creux et pendants, et ne se "reconnaissent" plus dans le miroir. En effet, chacune d'entre nous a sa propre image corporelle et le sein, en particulier, représente une symbolique fondamentale de la féminité, de la séduction et de la maternité. Nous construisons notre image corporelle au fil du temps pour nous faire accepter par les autres, au point que nos relations sociales et notre identité personnelle sont influencées par notre capacité à nous accepter nous-mêmes et à accepter notre corps.

Lorsque cette image est altérée, la femme court le risque de vivre une dépression et une insatisfaction, au détriment de son bien-être psychologique personnel et de celui de son entourage.

Aujourd'hui, l'augmentation mammaire, c'est-à-dire l'augmentation des seins par des implants ronds ou anatomiques, est une opération relativement simple qui permet d'augmenter la poitrine et de répondre au désir de chaque femme sans risque pour la santé.



Augmentation mammaire avant et après : nouveau sein, nouvelle vie



Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut arriver, même fréquemment.

Cependant, après l'opération et une courte période d'adaptation, les bénéfices psychologiques sont évidents et indéniables. C'est ce qu'affirme une étude scientifique américaine. Dans une enquête menée auprès de 225 femmes ayant subi une opération d'augmentation mammaire, 95% des personnes interrogées ont déclaré avoir gagné en estime de soi et 64 % ont noté une amélioration de leur qualité de vie. Le fait de s'aimer davantage permet de se sentir à l'aise avec soi-même et avec les autres, ce qui renforce la confiance en soi, soulage le stress et la timidité et améliore les relations sociales.

Docteur Stéphane Smarrito

