Bientôt un nouveau jeu Game Boy

La Game Boy est un petit peu la preuve que le temps passe trop vite. Nintendo avait lancé sa toute première version en 1989 au Japon et en 1990 En Europe.Cette année est donc son 31e anniversaire.

Arrivée sur le marché à la fin des années 80, elle rencontra un succès immense durant toute sa commercialisation. Nintendo écoula plus de 118.6 millions d'exemplaires de la console et sa première déclinaison, la Game Boy Color.



Pour se donner une idée, la Playstation a été écoulée à 104 millions d'exemplaires et la Playstation 4 à 112 millions. La Game Boy eu donc de belles années jusqu'en 2003. Date a laquelle Nintendo décida d'arrêter la production. Cela veut aussi dire que nous pensions tous que la console était morte est enterrée.



Pas pour Dana Punch. La développeuse a décidé de lancer un nouveau jeu sur la console: The Shapshifter. Il sera distribué sur cartouche et a fait l'objet d'une très belle campagne sur KickStarter.