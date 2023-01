Blépharoplastie Genève, les questions à se poser

Une blépharoplastie est une intervention chirurgicale visant à retirer l'excès de peau et de graisse de vos paupières. Elle peut améliorer votre apparence et votre confiance en vous, mais elle ne garantit pas que vous serez plus belle qu'avant.

La différence entre une blépharoplastie esthétique et une chirurgie des yeux est que, dans le cas d'interventions esthétiques comme celle-ci, il n'y a pas de complications ou d'effets secondaires associés. En revanche, lorsque vous subissez une opération des yeux telle que l'ablation de la cataracte ou le traitement du glaucome (qui sont considérés comme des traitements médicaux), il peut y avoir des risques s'ils ne sont pas effectués correctement par un chirurgien expérimenté qui sait comment éviter ces problèmes à tout prix !



La blépharoplastie peut améliorer votre apparence et votre confiance en vous, mais elle ne garantit pas que vos yeux seront plus attrayants qu'avant.

La blépharoplastie dure environ une à deux heures et peut être pratiquée sous anesthésie locale, le reste de l'intervention se déroulant sous anesthésie générale.

Il est conseillé aux patients de rester allongés pendant le reste de leur période de récupération post-chirurgicale.

Il est également recommandé aux patients de s'abstenir de boire de l'alcool pendant au moins deux semaines après une chirurgie des paupières, car cela peut entraîner un risque accru de complications graves ou de cécité en raison d'un gonflement excessif autour d'un ou des deux yeux après l'opération.

Les patients sont invités à ne pas utiliser leurs yeux pendant six semaines ou plus, selon les recommandations de leur chirurgien.

À retenir : Perdre un peu de graisse indésirable autour des yeux peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et à améliorer votre attractivité à long terme.

La blépharoplastie est une chirurgie esthétique qui améliore l'apparence de vos yeux en modifiant la forme et la taille de leurs paupières. Elle ne modifie pas la couleur, la position ou la forme de vos yeux.Il est important de se rappeler que la blépharoplastie ne garantit pas que vous aurez des yeux plus beaux qu'avant. En fait, de nombreuses personnes qui ont subi cette intervention décrivent leur nouveau look comme "correct" ou "ennuyeux". Et si vous l'envisagez uniquement à des fins esthétiques (ou dans le cadre d'un plan global d'amélioration de votre apparence), il existe d'autres options, comme la liposuccion, qui peuvent faire une plus grande différence en termes d'apparence générale de votre visage.L'intervention dure environ une à deux heures et peut être réalisée sous anesthésie locale, le reste de l'intervention étant réalisé sous anesthésie générale.Le chirurgien retire l'excès de peau dans la zone de la paupière inférieure en éliminant l'excès de graisse et de tissu autour des yeux. L'incision est pratiquée le long des plis naturels des deux côtés de vos paupières (paupières supérieures et inférieures) et traverse également un peu d'os de chaque côté de votre nez afin que vous n'ayez pas de cicatrices visibles une fois guéri.Il est conseillé aux patients de rester en décubitus dorsal pendant le reste de leur période de récupération post-chirurgicale. Ils peuvent reprendre leurs activités normales une fois qu'ils ont progressivement retrouvé une posture droite, ouvert les yeux et tourné la tête (le cas échéant).Les patients doivent éviter de soulever des charges lourdes jusqu'à ce qu'ils puissent lever les bras au-dessus de la hauteur des épaules en toute sécurité ; si cela n'est pas possible, il faut utiliser un élévateur dans lequel le patient est assis et soutenu par une autre personne. Les patients doivent éviter de conduire jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'autorisation d'un ophtalmologiste ou d'un autre fournisseur médical qualifié.Il est conseillé aux patients de ne pas utiliser leurs yeux pendant six semaines ou plus, selon les recommandations de leur chirurgien. En effet, les muscles des paupières vont se détendre et se rétrécir en réponse à cette intervention. Une fois cette période passée, la plupart des patients peuvent continuer à utiliser leurs yeux normalement s'ils le souhaitent.Toutefois, si vous avez d'autres questions sur l'intervention ou sur le processus de récupération après l'opération, veuillez contacter notre bureau au [numéro de téléphone] ou à [courriel].Les avantages de la blépharoplastie sont nombreux. Vous pouvez vous débarrasser des poches disgracieuses sous les yeux et paraître plus jeune, plus séduisant et plus sûr de vous.Les risques associés à cette chirurgie sont les suivants : saignement, infection et cicatrice permanente. Il est également important de noter qu'il n'y a aucun moyen de garantir que les résultats seront permanents ; ils peuvent ne pas durer aussi longtemps que vous le souhaiteriez. Cela signifie qu'il est important pour les patients qui souhaitent conserver leurs résultats après l'intervention de continuer à prendre soin d'eux après l'opération en suivant un bon régime alimentaire et en faisant régulièrement de l'exercice.Une fois l'intervention terminée (et en supposant que tout se passe bien), l'équipe chirurgicale passera immédiatement au processus de cicatrisation - un processus qui prend généralement une semaine ou moins, selon le temps écoulé depuis l'intervention par les membres du personnel du cabinet du Dr qui l'ont assisté lors de sa visite aujourd'hui (ou hier).Source à voir : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-du-visage/blepharoplastie-geneve